Vigo Porté 2026 cierra una nueva edición llena de emociones y con un palmarés marcado por el talento vigués
Bailarines de Sada, Coímbra, Vilassar de Mar y Palma de Mallorca también obtuvieron reconocimientos destacados
El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra
Un año más, la ciudad olívica se convirtió durante unos días en la capital internacional del baile gracias al certamen Vigo Porté. Del 29 de abril al 3 de mayo, el centro comercial Vialia y el Auditorio Mar de Vigo fueron escenario para centenares de bailarines llegados de diferentes partes del mundo.
«Esta edición ha ido más allá de nuestras previsiones en cuanto a talento, participación y emoción. Vigo Porté reafirma el papel protagonista de la danza en la ciudad y demuestra que la combinación de esfuerzo y pasión da lugar a experiencias inolvidables», declara Lorena López, la directora del evento.
La cita sale adelante año tras año con el respaldo de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Precisamente la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, estuvo presente en el Auditorio Mar de Vigo, donde valoró el alto nivel artístico y el talento demostrado en las coreografías.
En su intervención, Ortiz quiso reconocer el compromiso de la organización, las escuelas, las familias y los propios bailarines, destacando que «gracias a su implicación y entusiasmo, Vigo se ha convertido estos días en un auténtico referente internacional de la danza».
Lluvia de premios entre las escuelas de Vigo
Las escuelas de Vigo concentraron la gran mayoría de los premios a las mejores coreografías que se repartieron en la Gran Final Vigo Porté 2026, celebrada el domingo 3 de mayo y que arrancó con un espectáculo de más de 15 minutos, en el que 150 bailarines de diferentes escuelas.
La academia Arte&Danza (Vigo) se alzó con el Premio Vigo Porté 2026 gracias a su coreografía Negra Sombra (WSK). Pero hubo otros muchos reconocimientos a llo largo del evento.
El Challenge Instagram Vigo Porté 2026 fue para Unidance (Vigo); el Premio Río Verbena Fest, que otorga un pase completo para el festival para cada uno de los integrantes del grupo recayó en La Mafia de Media Punta (Vigo); y el Premio PortAmérica, que permitirá a los integrantes de su coreografía asistir al festival PortAmérica, fue para We Will Rock You de la Escuela Unidance (Vigo). Los bailarines de Negra Sombra (WSK) de Arte&Danza (Vigo) y The Addams Family de Media Punta (Vigo) también tendrán la oportunidad de representar sus coreografías en el Escenario Azucreira de Portas.
Además, se distinguió a la coreografía Newsies de Media Punta (Vigo) con el premio a mejor vestuario; Jai Jai Shiv Shankar (Sadanza, Sada) recibió el galardón a la coreografía más original; Cristina Alonso Rodríguez de Media Punta (Vigo) fue reconocida como mejor bailarina y Clara Losada de Sadanza (Sada,) como mejor coreógrafa.
La Gala se completó con la entrega de cerca de 50 becas, incluyendo formación exclusiva y experiencias internacionales así como la entrega del cheque solidario a la Fundación Alba Torres Carrera. Después de otra edición de éxito, la directora de Vigo Porté afirma: «Ya estamos trabajando con ilusión en la próxima edición de 2027 para seguir creciendo y sorprendiendo».
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