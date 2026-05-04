Danza
VigoPorté despide su edición con excelente nota sobre el escenario
El festival de danza que se desarrolla en la ciudad olívica culmina con la apoteosis de la gala final en el Auditorio Mar de Vigo
El festival de danza Vigo Porté bajó ayer su telón hasta una nueva entrega el próximo año. Desde el miércoles hasta este domingo, pasó por su escenario un millar de bailarinas y bailarines que recibieron el apoyo de algunos de los profesores más destacados del panorama español e internacional.
En la última jornada tuvo lugar la gran final en la que 150 bailarinas brindaron con sus coreografías ante el público del Auditorio Mar de Vigo.
La organización facilitó ayer los datos de la competición del viernes. Hoy lunes entregará las de la última jornada.
Escuelas de baile de Vilassar de Mar (Barcelona) y Vigo (Pontevedra) se convirtieron en las grandes triunfadoras de la categoría Junior (15-18 años) del 6º Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo que se disputó el sábado.
Bailarines de escuelas de Coimbra (Portugal), O Barco de Valdeorras (Ourense) y Sada (A Coruña) completaron el panel de primeros premios.
El público asistente a Vigo Porté también pudo votar por sus coreografías favoritas. El voto online fue para la coreografía «Doowap´s» de la escuela LDanza de Vigo y el voto presencial para «La Bámbola» de la escuela Media Punta (Vigo).
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