Las escuelas de danza de la ciudad se preparan para la nueva edición de Vigo Porté 2026, que contará con más de 1.000 participantes

Cuenta atrás para la décimo cuarta edición de Vigo Porté. La cita de referencia en el mundo del baile se celebrará en la ciudad olívica del 29 de abril al 3 de mayo, en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo y el Auditorio Mar de Vigo, reuniendo a más de 1.000 participantes, más de 25 centros de danza y más de 400 coreografías.

Además, el certamen refuerza este año su carácter internacional con la incorporación de escuelas de danza de Chile y Reino Unido, que se suman a Portugal. El nivel, al igual que en anteriores ediciones, será muy alto y, por ello, las academias de baile viguesas aprovechan hasta el último momento para ensayar sus propuestas.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, dieron cuenta de ella este pasado sábado al visitar la escuela Coruxo Dance en compañía de Lorena López, directora de Vigo Porté.

Talento, esfuerzo y dinamización cultural

Las representantes asistieron a un ensayo general en el que participaron más de 50 alumnos que competirán en Vigo Porté 2026. Allí conocieron de primera mano el trabajo y la preparación que realizan durante semanas las escuelas de danza de la ciudad para llegar a la cita en su máximo rendimiento.

Visita de representantes de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra a Coruxo Dance el pasado sábado. / FDV

«Vigo Porté es un claro ejemplo de cómo el talento, el esfuerzo y la formación se traducen en oportunidades para los jóvenes, al tiempo que posiciona a Galicia como referente en el ámbito cultural y creativo», declaraba la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz.

Por su parte, Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación provincial, subrayó que «este evento no solo impulsa el desarrollo artístico de los participantes, sino que también genera un importante impacto en la dinamización cultural y social de la provincia».

«Este evento no solo impulsa el desarrollo artístico de los participantes, sino que también genera un importante impacto en la dinamización cultural y social de la provincia» Luisa Sánchez — Vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra

La directora de Vigo Porté, Lorena López, puso en valor el apoyo de ambas instituciones, Xunta y Diputación de Pontevedra, que calificó como «fundamental» para que el certamen «siga creciendo y consolidándose como un evento de referencia».

«Gracias a este respaldo, podemos seguir ofreciendo oportunidades reales a los bailarines y bailarinas y posicionar Vigo como un punto de encuentro para el talento», afirmó.

Inauguración con la artista Tami Tamako

La inauguración de la 14ª edición de Vigo Porté tendrá lugar el 29 de abril en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza. Será una jornada muy especial que contará con la presencia de la artista de K-Pop Tami Tamako, quien visita por primera vez Galicia.

«Como artista y bailarina desde hace muchos años, me hace especial ilusión celebrar un día tan importante que pertenece a todos, el Día Internacional de la Danza, a quienes bailan, a quienes enseñan y a quienes sienten la danza con pasión. Agradezco la oportunidad de vivirlo en Vigo Porté, un evento que reúne talento, esfuerzo y comunidad, y que además confía en propuestas que acercan este arte a las nuevas generaciones y a nuevos públicos», afirmaba la creadora.

Tamako es una de las principales referentes del K-Pop en España y participará en el evento con un Meet & Greet y un Workshop. Esta cita marcará el inicio de la programación de Vigo Porté 2026 y, a días de su celebración, está a punto de agotar las plazas. Los interesados pueden registrarse en este enlace antes del jueves 23 de abril.

Formación y competición

El certamen se completará con un amplio programa que incluye 10 master class impartidas por profesionales internacionales, reforzando la apuesta de Vigo Porté por la formación, además de la competición que se desarrollará en el Auditorio Mar de Vigo.

Actuación en el Vigo Porté de una edición pasada. / Marta G. Brea

Una de las novedades de este año es la ampliación del Premio PortAmérica, impulsado por la promotora cultural Esmerarte. Además del premio con el pase completo para el festival que recibirá cada uno de los integrantes de una coreografía, este año se entregará un nuevo premio que permitirá a los bailarines de otra coreografía tener la oportunidad de mostrar su trabajo ante miles de espectadores en el festival PortAmérica, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en la emblemática Azucreira de Portas (Pontevedra).

Asimismo, Esmerarte incorpora también como novedad el Premio Río Verbena Fest, otro de los festivales que organiza la promotora. El premio consistirá en un pase completo para el festival para cada uno de los integrantes de la coreografía premiada, ampliando así las oportunidades de disfrutar de algunos de los grandes eventos musicales del verano gallego

Así, Vigo Porté se consolida una edición más como uno de los grandes eventos de danza del panorama nacional e internacional, combinando formación, competición y proyección para el talento emergente. Las entradas ya están a la venta.