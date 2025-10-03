Vigo Porté prepara una edición 2026 renovada

Un jurado internacional, la incorporación de una nueva disciplina –Contemporáneo– y un nuevo premio al mejor bailarín o bailarina y nuevas becas son algunas de las novedades de la próxima edición del certamen de danza Vigo Porté que adelantó ayer su directora, Lorena López, quien destacó también la importante respuesta que está teniendo la convocatoria de 2026, que se desarrollará del 29 de abril al 3 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo y el Centro Comercial Vialia Estación.

«Desde la apertura de inscripciones hace solo 25 días, el evento ya ha registrado a más de 420 participantes de 17 centros de danza», señaló López durante el acto de lanzamiento, en el que estuvieron presentes las entidades colaboradoras Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra. Ambas instituciones destacaron la proyección cultural y formativa de Vigo Porté, así como su capacidad para situar a Vigo en el mapa internacional de la danza y atraer a jóvenes talentos de todo el mundo.

«Cada edición de Vigo Porté es un nuevo reto y una nueva ilusión. En 2026 presentamos un proyecto renovado, con importantes novedades que refuerzan nuestro compromiso con la danza, con el talento emergente y con la proyección internacional de Vigo como capital del movimiento», apuntó López, quien avanzó que por primera vez, el jurado de Vigo Porté contará con un juez del prestigioso Broadway Dance Center de New York: Eric John Campros.