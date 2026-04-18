Vigo Porté sigue batiendo su récord: más de mil participantes llegadas incluso de Reino Unido y Chile

La nueva edición de Vigo Porté, que se celebrará del 29 de abril al 3 de mayo en Vialia Vigo y el Auditorio Mar de Vigo, reunirá a unos 25 centros de danza, más de 1.000 participantes y 400 coreografías. De esta manera «consolida su crecimiento y proyección», según destacó la organización ayer en un comunicado. En el mismo, resaltaba también que este año el certamen refuerza su «carácter internacional» con la incorporación de Chile y Reino Unido, que se suman a Portugal.

Como entremés del Vigo Porté ayer la escuela de danza Coruxo Dance acogió la visita de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, así como de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

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Las responsables políticas conocieron «de primera mano el trabajo y la preparación que realizan las escuelas de danza de la ciudad», indicó la organización del certamen.