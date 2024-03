Tui inaugura as súas Festas de San Telmo máis ‘galegas’

Tui dará mañá a benvida a un dos mellores momentos do ano na cidade: as Festas de San Telmo, unha cita para vivir na rúa que nesta edición reafirma máis que nunca o seu carácter de Interese Turístico Galego coa potenciación dos valores locais.

O programa festivo, que comeza mañá e se estenderá ata ao luns 8 de abril, contará con actividades para todas as idades coa praza da Inmaculada, a carpa da Corredoira, o Espazo Feiral, ou a rúa Compostela como principais escenarios.

Tudenses e visitantes prepáranse para gozar desde esta mesma fin de semana de eventos tan agardados como a Carreira Popular de San Telmo, a Feira Cabalar, o III Encontro de Viños da Raia, a Festa do Meixón ou o Festival de Teatro Amador.

O pregón a cargo da actriz Isabel Blanco abrirá o programa festivo mañá ás 12.45 h na praza da Inmaculada. Nesta primeira xornada celebrarase a IV Gala Premios Cidade de Tui no Teatro Municipal.

O Concello de Tui presenta a programación para as festas deste ano. / FARO

Fillas de Cassandra encabezan o cartel musical deste ano co concerto que ofrecerán tamén mañá ás 00 h no espazo feiral. Previamente, actuará Quinkillada e para pechar a noite contarase con Dj Amarok.

Mondra actuará o domingo 7 no Espazo Feiral. Pero, ademais, na programación figuran tamén concertos de The Turre’s Band, Manuel Madarnás, Pacheco Bros, Acevedos Delgados, La Timba Mullallo, Gin Tonic e D’Crooners Band. O público infantil e familiar poderá gozar con “Os ourizos agarimosos”, Barafunda, Peter Punk,e O Show de Fifo.

O son das bandas de música Popular de Tui, Xuvenil de Tui, a Agrupación Musical do Rosal, a Unión de Guláns, e a Escola Naval Militar de Marín soarán na carpa da Corredoira;_mentres que as corais tudenses do Centro Sociocomunitario, Ponte das Febres e San Telmo actuarán no centro de día Amoralia e nas residencias Paz e Ben e San Telmo.

Nas rúas de Tui non faltará a animación das charangas, nin tampouco a música tradicional co Festival Folclórico o domingo 31, pero tamén cos grupos Santa Columba de Ribadelouro, as bandas de gaitas “Arume” de Malvas, e “Lembranzas da Terra” de Guillarei.

As verbenas serán amenizadas por América, La Oca Band, Claxxon, Los Players, e actuará tamén Dj Enter.

A gastronomía estará moi presente nas festas tanto pola Festa do Meixón coma polo III Encontro de Viños da Raia que se desenvolverá mañá sábado 30 e o domingo 31, así coma polos postos gastronómicos a cargo de asociacións culturais tudenses que haberá no Recinto Feiral.

Cómpre salientar tamén un ano máis a exposición de Fotografía Antiga de Tui que recuperará imaxes que forman parten xa da nosa historia. Do luns 1 ao venres 5 o Teatro Municipal acollerá unha nova edición do Festival de Teatro Amador a cargo dos grupos locais CAI, Chirlomirlo, Aloia, San Fins e A Insua, que estrearán aquí as súas novas montaxes.

No eido deportivo celebrarase o sábado 6 unha nova edición da Carreira Popular de San Telmo para a que está aberto o prazo de inscrición en atletismotui.wordpress.com e, o domingo 7, levarase a cabo a Andaina de San Telmo. Finalmente, a solemne procesión de San Telmo e a tirada de fogos piromusicais porán o broche de ouro a unhas festas de excepción o luns 8 de abril.