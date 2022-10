No hay empresa, entidad social o institución líder en Galicia que hoy día no sepa que no basta con ofrecer soluciones de calidad a las necesidades de la población; y es que el desarrollo sostenible se ha convertido en una palanca de competitividad imprescindible.

De todo ello son muy conscientes en Codisoil, empresa líder en España en la distribución de gasóleo a domicilio Repsol, que precisamente este noviembre cumplirá 30 años de trayectoria gracias a su compromiso con la vanguardia y su experiencia a la hora de saber adaptarse a las demandas del mercado en cada momento. Mayor ahorro, menor contaminación Con sedes en las cuatro provincias gallegas y en parte de Castilla y León, Codisoil apuesta así por ofrecer los mejores productos del mercado, lo que les permite garantizar un mayor ahorro a sus clientes pero también una menor contaminación, además del mejor cuidado posible de la maquinaria, las calderas y los vehículos. En la misma línea, cuentan con medios y vehículos modernos y contadores verificados anualmente, que garantizan al cliente la medida exacta y sin engaños en el suministro. Por otro lado, aseguran el suministro en menos de 48 horas y cuentan con financiación a medida de las necesidades de cada cliente, para no tener que pagar todo al momento y poder hacerlo en cómodas cuotas. Cero emisiones Claves que van acompañadas de su compromiso con el desarrollo sostenible, en cuyo marco han decidido sumarse al proyecto «Compromiso Cero Emisiones Netas 2050» de Repsol, con el que la compañía quiere convertirse en una entidad cero emisiones netas en 2050. “Una de nuestras máximas es proteger el medio ambiente en todo lo que podemos. Por eso, hemos decidido compensar las emisiones de todos nuestros vehículos”, explican en esta línea desde Codisoil, donde completan:“Como mayor distribuidor nacional de gasóleos Repsol, en Codisoil queremos ser los primeros en sumarnos a esta iniciativa a lo grande, compensando las emisiones y consiguiendo de este modo que nuestra actividad, el transporte, no perjudique al medioambiente”. Tres décadas de servicio líder Codisoil, empresa líder en España en la distribución de gasóleo a domicilio Repsol, cumple 30 años suministrando gasóleo a domicilio, tanto de calefacción como de automoción, industria y agricultura. Desde que inició su andadura en 1992, no ha dudado en trabajar para mantenerse a la vanguardia del sector, con otros servicios como: limpieza de depósitos (recomendable para realizar cada 5/10 años, según las condiciones del mismo), pruebas periódicas a depósitos (obligatorias cada cierto tiempo para determinados depósitos de gran tamaño), revestimientos y conversión a doble pared de depósitos, desatascos, limpieza industrial, gestión de residuos, vaciado de fosas y venta de AdBlue a domicilio.