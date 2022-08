Cambados vive los días grandes de la LXX Festa do Albariño. Más de medio siglo después de que Cunqueiro, Cabanillas o Fole decidiesen fundar, en 1969, el Capítulo Serenísimo do Albariño para reivindicar la calidad de los vinos de la provincia más allá de las fronteras gallegas, sus miembros siguen fieles a la promesa de sus fundadores, sabedores de que el que es hoy uno de los mejores blancos del mundo podía llegar lejos. La cofradía del vino más antigua de la comunidad está de celebración con una programación especial dentro de la LXX Festa do Albariño, un evento declarado en 2018 Fiesta de Interés Turístico Internacional, un nombramiento alcanzado en gran parte por la labor incansable de la cofradía durante sus 53 años de historia.

Acto en Santiago Durante la jornada de hoy, más de 100 miembros pertenecientes a 22 cofradías enogastronómicas procedentes de diversos puntos de España y Portugal estarán presentes en una ofrenda en la Catedral de Santiago de Compostela, una misa en la que los presentes asistirán al espectáculo del Botafumeiro. El Capítulo Serenísimo entrega un regalo al Rey Felipe VI, que es Cabaleiro do Albariño El acto coincidirá con el Encuentro Europeo de la Xuventude en la Catedral, en el que estará presente el Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela. A continuación, la comitiva disfrutará de una comida de confraternidad en el Restaurante Escala de Padrón, alrededor de las 14.00 horas. Tras el ágape, tendrá lugar el tradicional hermanamiento de vinos. En esta ocasión, el Príncipe de los Blancos será hermanado con la Cofradía do Vinho Geropiga de Coimbra. Damas y caballeros En la jornada de mañana, y tras la recepción de autoridades - sobre las 12.00 horas - en el Auditorio da Xuventude de Cambados, comenzará el paseíllo hasta el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns. La comitiva estará encabezada por el actual Gran Mestre del Capítulo Serenísimo - Alberto Núñez Feijóo -, y el Presidente de la Xunta de Galicia - Alfonso Rueda -. A continuación tendrá lugar, a partir de las 13.00 horas, el nombramiento de las Damas y Caballeros del Capítulo Serenísimo del Albariño. La conductora del acto será, como en ocasiones anteriores, la periodista y presentadora Susana López Carbia. Entre los distinguidos de este año están la bodeguera María Sineiro Fontenla; la astrofísica de la NASA, Begoña Vila Costas; el campeón del mundo de cata por equipos, José Luis Aragunde; el alcalde de Cambados, Samuel Lago Ozón; y el director del periódico El Mundo, Joaquín Manso Gutiérrez. Además de la entrega de las Follas de Prata, el reconocimiento de albariñenses de honra a la Asociación Galega de Enólogos y al Ayuntamiento de Oviedo, y de los jóvenes albariñenses Ana Bandeira Martínez (subzona do Condado), Carolina Rouco Chao (subzona do Rosal), y Erik García Muggía (subzona do Salnes), habrá una mención de honra COVID-19 a distintos estamentos y organismos por su lucha en los meses de pandemia. Al finalizar el acto, la comitiva encabezada por el Gran Mestre del Capítulo Serenísimo -Alberto Núñez Feijóo- y el Presidente de la Xunta de Galicia -Alfonso Rueda Valenzuela-, partirá hacia el Pazo de Torrado para disfrutar del Xantar oficial organizado por el Concello de Cambados.