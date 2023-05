Santiago Rodríguez Davila (1976)

Santiago Rodríguez Dávila repite como candidato del PP en las elecciones municipales del 28M a la alcaldía de Salceda de Caselas. Naceu en 1976. É industrial do sector da alimentación e está vinculado a colectivos do sector coma CEOPAN, FEGAPAN ou APROINPPA. É concelleiro no grupo municipal do PP en Salceda de Caselas desde o ano 2009 e en 2010 foi elixido presidente local do partido. En outubro de 2017 tomou posesión como deputado provincial.