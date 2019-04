Pedro Sánchez: "La política debe defender la dignidad de las personas también en el tránsito a la muerte"

-La inmigración es precisamente una de las cuestiones sobre las que más bulos circulan en las redes sociales. Se ha comprobado la injerencia a través de estas redes en el referéndum del Brexit, por ejemplo, o en las elecciones de Estados Unidos, para condicionar a la opinión pública e influir en los resultados. ¿Los servicios de seguridad españoles han detectado alguna incidencia de ese tipo en esta campaña?

-Nosotros somos de los primeros países europeos que hemos incorporado las estrategias de combate contra la desinformación y las fake news a nuestros sistemas de seguridad nacional, hemos creado unidades para luchar contra ello y a día de hoy no ha habido ningún ataque [informático] que merezca la pena subrayar.

-¿Si siguen en el Gobierno habilitarán medidas concretas para exhumar los cadáveres de víctimas de la Guerra Civil y acabar con las fosas?

-Una democracia como la nuestra no puede permitirse determinadas situaciones. El compromiso es reactivar la Ley de Memoria Histórica en la próxima legislatura y especialmente todo lo que tiene que ver con las exhumaciones. Y quiero recordar también que el Gobierno en estos meses lo que ha hecho ha sido cumplir con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica y con un mandato del Congreso de los diputados, que no tuvo ningún voto en contra, tampoco de la derecha, para exhumar al dictador del Valle de los Caídos.

-¿Es partidario de regularizar la eutanasia?

-No solamente soy partidario, es que lo he demostrado estos meses aunque no hemos tenido el apoyo del PP ni de Cs. Y estamos hablando de la eutanasia en casos de enfermedades muy graves y con la voluntariedad de la persona afectada. si algo debe defender la política es la dignidad de las personas, a la hora de vivir pero también a la hora de transitar hacia la muerte.

-¿Endurecerán las leyes en materia de agresiones sexuales?

-Sí, es un compromiso que tenemos.

-También han planteado perseguir la prostitución. ¿La ilegalizarían y sancionarían a los clientes?

-Lo que vamos a hacer es presentar una ley integral contra la trata y la prostitución y esperamos que podamos encontrar un consenso amplio para aprobarla.