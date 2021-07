María Gómez del Pozuelo, la creadora del 'LinkedIn de las mujeres'

En ese año de parón profesional, un conocido le ofreció hacer un proyecto de consultoría de márketing y ventas para una empresa que estaba relanzando (un grupo de comunicación y revistas de lujo) y de ahí pasó a la dirección general. "Le dije que sí, pero el mundo empezó a quebrar y los medios de comunicación empezaron a sufrir", explica. Uno de los errores que cometió fue no formarse, pero también no saber elegir bien los socios, el equipo, el producto y el proyecto en sí mismo. "Fueron 18 meses durísimos. El principio fue apasionante, pero luego fue un desastre. Decidí salir cuando la situación era ya insostenible", explica.

Sin embargo, muchas veces el fracaso es el factor necesario para alcanzar el éxito. Y así fue en el caso de Gómez del Pozuelo, porque a raíz de ese descalabro y de una cena con su hermana mayor, Elena Gómez del Pozuelo, y dos amigos surgió el proyecto de su vida.

Mujeres profesionales

"Me explican que solo un 5% de las mujeres llega al máximo puesto directivo de una compañía, que ganan un 21% menos, que todas las promociones son para chicos y que, sin embargo, las mujeres tienen mejores notas que sus compañeros hombres y me proponen montar una empresa para acabar con esa anomalía. Estuve dos meses leyendo sobre el tema y decidí embarcarme", cuenta.

Ese fue el punto de partida de Womenalia, una red social de mujeres profesionales, lo que se podría denominar el 'LinkedIn de las mujeres'. Por un lado, la compañía echa una mano a las mujeres y, por otro, ayuda a las empresas a vender productos y servicios para el público femenino. "Ayudamos a las empresas en la parte publicitaria y de márketing para llegar a las más de 350.000 usuarias que tenemos, y con eso ganamos dinero y podemos tener una plataforma gratuita para que las mujeres puedan hacer 'networking', se puedan formar y puedan venderse", expone Gómez del Pozuelo.

El objetivo es que lleguen a donde quieran llegar, ya sea a un puesto directivo, a tener un negocio, a emprender, a ser la próxima presidenta del Banco Santander o a ser una madre trabajadora, cada una lo que sueñe", añade.

Pero este proyecto no llega por casualidad a la vida de María Gómez del Pozuelo, sino que es casi una consecuencia vital. "La educación es el factor clave de todo esto y de muchos de los problemas que hay en el mundo", asegura. "Yo tuve unos padres que me decían sí puedes y que me enseñaron la cultura del esfuerzo desde muy pequeña", agrega.

Según este relato, su padre "de la nada se hizo ingeniero y llegó a ser director general de Alcatel España". "Nos han hecho trabajar mucho siempre y creer mucho en nosotros mismos", explica, consciente de que también ha tenido el privilegio de tener un "entorno social y económico muy bueno". "Yo he tenido muchísima suerte, al contrario que muchas mujeres", reconoce.

Habla casi siempre en plural. Sus hermanos -Elena, Natalia y Pablo- son sus socios y su "red" porque, según expone, "es muy complicado emprender desde el punto de vista personal, económico y mental". Pero también su ejemplo, pues todos son emprendedores. La primera en lanzarse a montar su propia empresa fue Elena, en 1994, cuando fundó La Cigüeña del Bebé, el germen de BebéDeParis-.

La familia es un pilar fundamental para Gómez del Pozuelo, pero hay otro más importante: la salud. "Nos tenemos que cuidar mucho. La salud es el pilar clave de nuestra vida, sin salud no puedes desarrollar nada", advierte esta "friki del pádel" que con tesón y esfuerzo ha conseguido alcanzar la primera división en nueve años practicando este deporte.

Tsunami rosa

"Cuando empezamos a montar Womenalia casi nadie hablaba de mujer, igualdad y economía", apunta. Hoy la situación es muy distinta con movimientos como el #MeToo o el 8-M y avances legislativos como igualar el permiso de paternidad y maternidad o que las empresas de más de 100 empleados tengan que hacer planes de igualdad (a partir de 2022 también las de más de 50 trabajadores).

Este proceso se frenó con el coronavirus, pero "hay un 'Tsunami rosa' que está a punto de explotar", según Gómez del Pozuelo. "Hay una conciencia brutal en el mercado que va a cambiar las cosas y hará que los chicos entren en casa y nosotras podamos salir", cuenta. Algo que estará motivado porque los hombres "están empezando a cambiar su visión de las cosas".

"Ven que en un mundo igualitario seríamos más felices y que tiene un impacto directo en la economía porque incrementa la productividad. Además de la sensibilidad que genera el tener sobrinas e hijas a las que destinan una fortuna en su educación y que tienen solo un 5% de posibilidades de llegar a directoras generales, mientras sus hermanos tienen un 100%", remacha.