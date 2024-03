El BCE cuestiona a los bancos sobre el impuesto mientras el Gobierno se prepara para prorrogarlo

Reunión de alto nivel entre las autoridades bancarias europeas y los bancos españoles en Madrid. Como suele ser habitual una vez al año, los presidentes del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, y el autónomo Mecanismo Único de Resolución, el francés Dominique Laboureix, mantuvieron un encuentro a puerta cerrada este miércoles con los consejeros delegados de los principales bancos españoles y con representantes de sus patronales (AEB y CECA) en la sede del Banco de España. Uno de los asuntos incluidos en la agenda de la reunión, como un punto específico, fue el 'impuesto' a la banca impulsado por el Gobierno, según ha podido confirmar este diario. El Ejecutivo, precisamente, está estudiando cómo hacerlo permanente.

El gravamen aportó a las arcas públicas 1.214 millones de euros en 2023 y previsiblemente la recaudación este ejercicio será mayor, dada la mejora de los ingresos del sector. En noviembre de 2022, el BCE emitió una opinión no vinculante en la que cuestionó el 'impuesto' poco antes de que lo aprobase el Congreso, como ha hecho posteriormente con los tributos planteados por otros países de la zona euro. Pese a ello, el Gobierno y el Parlamento siguieron adelante. Y a pesar de que en principio iba a estar en vigor solo dos años, el PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de coalición "readaptarlo y mantenerlo".

Negociación presupuestaria

Precisamente, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, defendió este martes como "razonable" hacer "permanente" el gravamen a través del proceso de elaboración de los presupuestos del Estado para este año, como un primer paso para "aumentarlo" posteriormente, y apuntó que así se lo había trasladado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Diversas fuentes financieras sostienen que Cuerpo se ha mostrado dispuesto a escuchar las opiniones del sector antes de extender el impuesto y que el asunto "se está llevando con mucho sigilo", si bien precisan que no existe ninguna negociación y dudan que se vaya a producir como tal.

El propio Cuerpo no ha dado muchos detalles sobre sus planes. "Existe en el Gobierno un análisis continuo con respecto a la situación y las condiciones estructurales o coyunturales, y en función de ese análisis que hacemos de manera continua, es dónde se valora efectivamente la calibración, la especificación de las distintas figuras, pero no en particular parar el impuesto financiero. Es decir, hacia adelante, lo que esperamos es que podamos seguir teniendo una contribución justa del sector financiero a los presupuestos, y en particular, al escudo social de este 2024, que es el año en el que lo hemos prorrogado", aseguró hace un mes en una entrevista con El Periódico de Extremadura y el Grupo Prensa Ibérica.

Agenda densa

En el encuentro en el Banco de España, Buch y Laboureix también trasladaron a los consejeros delegados de las entidades sus prioridades: la revisión del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), el marco de sanciones y la guía de gobierno corporativo, en el primer caso; y la forma de seguir haciendo operativo el marco de resolución, en el segundo. Asimismo, les comunicaron sus expectativas respecto a las estrategias de ESG (medioambiental, social y de gobernanza, por su siglas en inglés) y de ciberseguridad que deben tener los bancos.

El encuentro también sirvió para analizar las razones que provocan que los bancos europeos estén peor valorados en bolsa que los estadounidenses; las regulaciones que están en marcha en Europa (entre ellas, los lentos avances hacia el Fondo de Garantía de Depósitos único); y las lecciones que se han podido extraer de la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos y el suizo Credit Suisse de hace un año.