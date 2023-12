“Somos capaces de ganar a Elon Musk con tecnología desarrollada en Galicia”

Antes de asumir el timón de una de las pocas multinacionales tecnológicas con el 100% del capital español y privado, el presidente de Grupo Oesía cultivó su doble vocación de gestor e ingeniero obsesionado por aportar valor a la sociedad en Caja Postal, Servired, La Caixa o Telefónica. Luis Furnells nació en Barcelona, aunque presume de la condición de “hijo adoptivo” de Valdepeñas (Ciudad Real), donde tiene su sede principal Tecnobit, empresa heredera de la firma de dirección de obras industriales DOI Ingenieros fundada en 1976 y germen de lo que hoy es la compañía, con cinco marcas en los negocios de la transformación digital, ciberseguridad, vehículos aéreos no tripulados y comunicación satelital. Galicia supone “un pilar fundamental” de la corporación desde hace más de 45 años y aquí, en las instalaciones de Zona Franca de Vigo en Porto do Molle (Nigrán), acaba de abrir un nuevo centro de desarrollo tecnológico puntero para seguir plantando cara a las grandes firmas globales. Como en la etapa del propio Furnells de internacional del equipo español de tenis de mesa batallando contra los jugadores chinos.

–Si pudiera hablar con los fundadores de DOI Ingenieros, ¿qué les diría?

–Les diría que un ingeniero siempre busca soluciones a los problemas con el principio de vocación de servicio. Ellos cumplían esas dos condiciones y tuvieron también una tercera gran virtud: la determinación. Cayeron, no se rindieron, se levantaron y siguieron. Es el ADN de la compañía. Somos ingenieros curiosos, buscamos soluciones a los problemas que sirvan a la gente y no nos rendimos nunca. Hacemos pocas cosas, pero tratamos de hacerlas muy bien con unos valores que nos identifican como una empresa fiable y buen partner para conseguir los objetivos que tenga tu propia compañía, una institución o un Estado del mundo.

–¿Pocas cosas? Se caracterizan por la especialización, incluso por la hiperespecialización, pero la expansión reciente es enorme.

–Es verdad. Y poco común. Queremos ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo. Sostenible social y económicamente, con el progreso de las familias que componen este grupo que es Oesía. Para eso debe haber un compromiso serio de hechos y no solo palabras con la innovación. Para innovar tienes que invertir y para invertir tienes que devolver parte de las ganancias a la sociedad y la otra la tienes a reinvertir. Y eso es lo que hacemos. De ahí el crecimiento últimamente. Es muy curioso porque nunca me preguntan por eso.

–¿Y cuánto están reinvirtiendo?

–Casi el 80%, una pasada.

–¿Qué ventajas les aporta?

–Somos capaces de invertir en tecnologías disruptivas, soluciones fantásticas a problemas que ya se están planteando hoy y van a ser de gran utilidad para la sociedad. En el entorno de las comunicaciones, por ejemplo, más vale que lo hagamos de forma segura. Pues hemos invertido en una plataforma basada en la criptografía cuántica que nos permita asegurar las comunicaciones.

–¿Como el cifrado de WhatsApp para que nadie pueda ver nuestros chats, pero a otra escala?

–Claro, pero ese es un sistema de extremo a extremo, que es importantísimo. Hoy te mando un mensaje cifrado y la comunicación es binaria. Con la comunicación cuántica no habrá forma humana de leer eso y ya no existirán las claves como las conocemos ahora.

–¿Cuánto está ayudando a Oesía el acelerón digital?

–Es fundamental. Desgraciadamente, por el enorme coste en vidas humanas, con la pandemia pasó algo parecido a los grandes avances que se dieron en la historia después de las guerras. En el año 2020 se avanzó en transformación digital obligada tal vez lo que se hubiera tardado 10 o 15 años. Estamos en un país con una ventaja competitiva increíble con la fibra óptica y la capacidad disponible para utilizar. Eso es lo que nos permitió sobrevivir de forma espectacular en la pandemia.

–¿Por qué Galicia para el nuevo centro tecnológico? No les faltarían candidatos a recibir la inversión.

–Vertebrar el territorio también es que el hijo de una familia que paga sus impuestos vaya a la universidad, se forme, trabaje y desarrolle su familia en ese lugar y pague sus impuestos para seguir financiando la universidad. Estamos de acuerdo, ¿no? Si resulta que encuentra trabajo en Alemania... hombre, está bien, pero vertebras otro territorio. Resulta que en Vigo hay una universidad que en radiofrecuencia son unos cracks y nos estamos retroalimentando. Damos trabajo a los que salen y la universidad forma gente que es imprescindible para un tipo de tecnología muy específica. Hay otro motivo claro. Somos 500 familias en Galicia._Está Inditex. Con ellos somos un partner tecnológico de primer nivel de sus procesos de cadena de valor más importantes.

–En Porto do Molle trabajarán, por un lado, en el ambicioso EuroMale, el dron europeo, ¿no?

–Parte de los proyectos, sí, pero en Vigo se están haciendo cosas también para exportar o para otros proyectos. Las competencias son transversales y también vamos a seguir con las comunicaciones satelitales y comunicaciones tácticas.

–De hecho, en esos campos también se está colaborando con el Civil UAVs Initiative de la Xunta.

–Sí, para otro tipo de proyectos. Galicia ha hecho una apuesta muy importante por los vehículos aéreos no tripulados y entre nuestras capacidades esenciales están todo el sistema de guiado, navegación y control. Fíjate, tienes universidad, talento, tejido industrial para la cadena de valor y un aeródromo, que no es ninguna tontería. Si quieres estar en este mundo, tienes que estar en Galicia.

–¿La inversión que anunció de 50 millones a cinco años es para todos estos proyectos?

–Sí. Tenemos un plan estratégico a cinco años, Galicia es un polo muy importante y vamos a seguir creciendo interconectado con el resto de centros. Tenemos que pensar en el mundo global, actuar en chico, pero pensar en grande. Obligatoriamente debemos competir en el mundo. Exportamos a 41 países. Para hacerlo a Japón, ¿crees que solo estamos nosotros?

–Es fácil intuir que no.

–¿Quién más está? Lockheed Martin, Thales, Airbus... todos. Y ganamos nosotros [en 2019 se adjudicó un importante contrato de comunicaciones tácticas en el país] con una tecnología gallega porque es especializada.

–¿Y cómo se gana el pulso a esos gigantes mundiales? Es habitual y sorprendente ver a Oesía ganándoles.

–¿Te cuento un secreto?

–Claro.

–Son muy grandes, pero nosotros tenemos la ventaja de que en el lugar donde nos metemos somos muy buenos. Fabricar miles de antenas en todo el mundo, ¿tú sabes lo que es eso? Sacar las autorizaciones de los reguladores de decenas de países. Y lo hacemos con tecnología gallega. Ganamos a los de Elon Musk porque somos mejores que ellos.

–Después de los resultados récord de 2022 (un incremento del 44% en las ventas, hasta los 244 millones, con 850 millones de euros en pedidos y un beneficio bruto de explotación de casi 20 millones), ¿cómo están este año?

–Cerrando los números. Esperamos mantener la senda de crecimiento que apuntamos el año pasado.

–Van a incorporar 40 empleados al nuevo centro de Galicia. ¿No tienen ustedes problemas para la captación de talento, como se quejan muchas tecnológicas?

–El talento que realmente quiere progresar tiene una oportunidad única en Oesía. Tenemos plazas vacantes, sí. Y Me gustaría tener menos. ¿Pero es un problema? No. Es un issue que debemos gestionar todos los días.

–Parte de la tecnología cotidiana en el mundo civil se desarrolló en el campo militar. Ustedes tiene ahora mismo una apuesta muy fuerte por la industria de Defensa.

–Tenemos una apuesta muy fuerte por la alta tecnología y es cierto que en muchos casos esa tecnología, que es dual, se aplica también a Defensa. La fotónica, donde estamos invirtiendo mucho, es absolutamente dual. Es verdad que unas primeras aplicaciones las tenemos en satélites, pero los satélites son civiles. En esa bendita tierra tuya hay una empresa que se llama Inster del Grupo Oesía que hace antenas que se dirigen de manera electrónica contra los satélites. No se mueven. Hacen el seguimiento electrónicamente del satélite. El otro día, el propio presidente de la Xunta se quedó sorprendido por lo que puede hacer el talento gallego. Se hace en Nigrán y se exporta a medio mundo. ¿Hay antenas de estas que se usan en el entorno militar? Sí, pero también en el civil. De hecho, me comprometí con el presidente a ver si consigo ayudar a que parte de estas antenas las podamos meter en polígonos industriales donde no hay cobertura de red actual. Eso permitiría el desarrollo de cierta zonas de Galicia que les cuesta más. Nosotros nos dedicamos a alta tecnología con soberanía nacional española. Capacidad de idear, diseñar, desarrollar, fabricar, certificar, operar y mantener algo que realmente sirva para dar un servicio a la sociedad y que esta sea mejor.