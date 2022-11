La empresa citrícola Peris Agost cierra tras 97 años y deja en la calle a 180 trabajadores

Adiós a una histórica del sector citrícola de Castellón. La empresa Peris Agost Hermanos, con sede en Almassora, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afecta a la totalidad de su plantilla, compuesta por unos 180 trabajadores. La compañía, dedicada a la exportación de naranjas y mandarinas, echa así el cierre y lo hace tras 97 años de actividad.

La que hasta ahora era una de las exportadoras de naranjas más antiguas de la provincia ha justificado el despido colectivo de sus trabajadores por la delicada situación económica en la que se encontraba y que, según relataron a Mediterráneo, le impedía hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla, integrada mayoritariamente por personal de manipulado y collidors. Más del 95% de estos profesionales era fijo discontinuo y, además, una parte importante llevaba varias décadas trabajando en la empresa.

El cierre de Peris Agost ha sido una sorpresa para la plantilla, que no tuvo conocimiento de las intenciones de la dirección de la compañía hasta la segunda mitad de octubre. Los trabajadores empezaron a sospechar que algo no iba bien cuando, a punto de iniciarse la campaña, la empresa no les llamaba para incorporarse a su puesto de trabajo. Finalmente, la gerencia les comunicó su intención de presentar un ERE de extinción, un procedimiento que en la actualidad todavía se encuentra en periodo de negociación.

Aunque con la desaparición de Peris Agost la mayoría de los empleados ha quedado en una situación laboral complicada, un porcentaje de la plantilla ha conseguido ya (o lo hará en las próximas semanas) recolocarse en otras empresas del sector. Algunos comercios y cooperativas tanto de Almassora como de Burriana, les Alqueries o Vila-real tienen grandes dificultades para encontrar profesionales para el manipulado de la fruta, con lo que el cierre de este emblemático almacén les está blindado la posibilidad de contratar personal muy cualificado.

Líder en el mercado alemán

Fundada por Pascual Peris Agost en 1925, los actuales propietarios de esta empresa familiar forman parte de la cuarta generación. Aunque un principio nació como una mercantil que confeccionaba membrillos y compotas, fueron los hijos del fundador (Antonio, Pepe y Tomás) quienes orientaron la actividad a la exportación de naranjas. Y lo hicieron con un enorme éxito. Los envíos, fundamentalmente de naranjas que la empresa compraba en Castellón, pero también en el resto de la Comunitat y Andalucía, iban sobre todo al mercado alemán, donde se comercializaban con la marca Götter-Fruch, una enseña premium presente en los grandes supermercados del país. El prestigio adquirido fue tan importante que pronto la compañía abrió varias delegaciones en el país germano. Al cabo de unos años la firma pasó a estar dirigida por Antonio Peris, uno de los fundadores, a finales de los setenta, de la asociación de exportadores de frutas Asociex.

Este rotativo ha intentado ponerse en contacto con la actual dirección de la empresa, pero esta rehusó hacer declaraciones.