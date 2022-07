La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica aseguró ayer que “en principio” y salvo que hubiera “una acumulación de catástrofes o imprevistos” no será necesario reabrir la central térmica de As Pontes. “Afortunadamente, tenemos un parque de generación, que como digo, nos permite funcionar, en principio y salvo que hubiera una acumulación de catástrofes e imprevistos, sin que As Pontes se tenga que volver a abrir”, declaró Teresa Ribera en una entrevista en Antena 3, recogida por Efe.