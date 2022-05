El césped retráctil del Santiago Bernabéu llevará sello vigués con trabajos de Cedval

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aprovechó la última asamblea general de socios para defender un proyecto extra en los trabajos de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Una obra colosal, presupuestada en 225 millones de euros. Comprenderá la instalación de un complejo sistema de elevadores hidráulicos y carros de transporte que permitirá retirar el césped por completo a un habitáculo lateral y poder celebrar todo tipo de eventos sin dañar el verde. Un equipamiento que llevará sello vigués: Cedval, antigua filial de Wärtsilä Ibérica y ahora parte de Grupo Ganomagoga, aportará su conocimiento y expertise en estructuras complejas. Ya está trabajando en seis de las 22 columnas y parte de los soportes que vertebrarán este césped retráctil. El Madrid quiere tener los trabajos terminados para el inicio de la próxima temporada liguera. El diseño es obra de la ingeniería Sener.

“Es parte de nuestra estrategia de diversificación”, apunta el responsable de planta de Cedval, Ignacio Davila. “En total somos media docena de empresas las que estamos trabajando en este proyecto”. El proceso de retirada del césped se inicia con 24 elevadores hidráulicos, que desplazan las seis bandejas de terreno de juego a una cueva de 30 metros de profundidad. La operación se realizará durante la noche, de modo que los distintos eventos que albergue el estadio puedan empezar a montarse de mañana.

Con más de una treintena de empleados, la estrategia de futuro de la compañía pasa tanto por el mercado de cruceros como por la eólica offshore. “Es el futuro”, aprecia Davila. El pasado otoño, y en una compleja maniobra, la auxiliar naval entregó cuatro túneles de maniobra de atraque para el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, que contrató la naviera Royal Caribbean en el astillero Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire.

La escala inflacionaria de las materias primas también ha llamado a la puerta de Cedval, como a la industria metalúrgica global en pleno. “Es una barbaridad. Hay clientes que admiten revisiones de precios, pero es complicado planificar de esa manera”. Como explica Ignacio Davila, los precios se han triplicado con respecto al año pasado, con presupuestos para materiales que solo resistían un día de validez. La enorme dependencia general de Ucrania en cuanto a productos como el acero ha forzado al grupo a buscar alternativas.

La matriz Ganomagoga, más enfocada al segmento renovable, biomasa o el offshore, es una firma netamente exportadora, con una facturación exterior de hasta el 95% de su volumen de negocio.