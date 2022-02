La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) trasladó ayer sus dudas acerca de la recuperación económica postpandemia y dibujó un escenario “incierto”, condicionado por la “elevada inflación”, y “una deuda pública y un déficit desbocados”. Así lo advirtió el presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, quien vaticina que la recuperación será “más lenta” de lo previsto, que no se controlará la inflación en los primeros meses del año, y que los problemas de suministros y materias primas se mantendrán a lo largo de todo 2022. “No somos optimistas”, explicó.

Cebreiros augura que se producirá una “moderada subida de los tipos de interés” y que el aumento de la deuda pública conducirá a “un incremento en la presión fiscal”. Si a ello se suma el coste de la energía, de los combustibles, o la subida de los peajes (y la aplicación de tasas en autovías), concluye que “se produce un freno a la inversión”.

Por otra parte, el representante de la CEP incidió en que los fondos europeos de recuperación “no están llegando a las empresas” y que las convocatorias tienen unas condiciones difíciles de cumplir en cuanto a requisitos y plazos, lo que se traduce en convocatorias que “se quedan desiertas y ayudas sin adjudicar”.

“A esto se suma la subida del SMI, la reforma laboral, la reglamentación de planes de igualdad, etc. No es un escenario positivo, y ahora ha venido lo de Ucrania a complicarlo. Estamos muy preocupados, esperamos que no se convierta en una ‘Guerra de los Balcanes II’”, afirmó.

El modelo industrial

Además, Jorge Cebreiros se refirió también a los problemas que acucian a las industrias europeas por faltas de suministro de componentes, y aseveró que la falta de materias primas críticas “era algo predecible”.

Al respecto, apunta que la UE ha “perdido la batalla” de esas materias, al apostar por un modelo industrial que prima una “mal entendida defensa del medio ambiente”, dejando en manos de terceros la producción de materias sensibles y necesarias para la industria, como el litio, el silicio, o el grafito.

“La UE necesita hacer una reflexión estratégica sobre su modelo industrial”, señaló el presidente de la CEP, quien lamenta que el terreno perdido con respecto a las materias primas “es irrecuperable” porque “los demás también corren” (en alusión a Estados Unidos, China y países del sudeste asiático).

El balance anual de la CEP

Cebreiros realizó estas consideraciones en un encuentro en el que también hizo balance del último año de actividad de la patronal, un año en el que la entidad mantuvo más de 200 encuentros institucionales, participó en tres proyectos europeos (con más de 500 empresas involucradas) y en la negociación de 8 convenios.