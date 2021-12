Total e Iberdrola pujan por la futura red de electrolineras en polígonos de Zona Franca

Los polígonos industriales que conforman la red de parques del Consorcio Zona Franca de Vigo –a excepción de la Plisan– contarán con la mayor red de electrolineras de Galicia. En suma, 43 puntos de recarga que serán arrendados a un operador durante quince años, y con el que el organismo que preside David Regades pretende “contribuir al esfuerzo que las distintas instituciones están realizando a favor del vehículo eléctrico”, como figura en el expediente de licitación. El proyecto ha llamado la atención de algunas de las principales referencias globales en esta actividad: Iberdrola Clientes, Total Energies, Eranovum E-Mobility y Construcciones Instalación y Tracción (Citracc) son las compañías que se han presentado a la puja. “Los mejores del mundo en electrolineras se presentan al concurso de Zona Franca, que construirá la mayor red de Galicia con un partner de primer nivel internacional”, valora el propio Regades. El 11 de enero se procederá a la apertura de las ofertas (técnica y subjetiva), en un proceso que continuará el día 31 (ofertas objetivas económicas).

Los puntos de recarga se ubicarán en los polígonos de Balaídos (22), Porto do Molle (10), el área portuaria de Bouzas (5), A Granxa (4) y el PTL de Valadares (2). La mayor parte de las electrolineras serán exteriores. En el caso de Balaídos, por ejemplo, la mitad estarán distribuidas en el acceso a la portería principal del parque, y las restantes en la portería oeste. Serán de acceso público durante las 24 horas para el personal autorizado (trabajadores que operen dentro del recinto), pero la licitación establece que también podrán utilizarlas “todas aquellas personas que expresen su deseo de utilizar los futuros puntos de recarga”. Es el mismo sistema que se habilitará tanto en Porto do Molle –donde hay un dispositivo de vigilancia nocturna a cargo de la comunidad de propietarios del polígono– como en Bouzas. En Porriño el acceso al público no tendrá ningún tipo de limitación. La compañía adjudicataria de este servicio, que podrá prolongarse en cinco años, abonará a Zona Franca un canon mínimo equivalente a 230 euros por plaza (9.890 euros de renta mínima, IVA excluido).

La empresa que se adjudique el contrato deberá poner las electrolineras en marcha en el plazo de un año, desde la entrada en vigor del contrato, “debiendo iniciarse las obras en los primeros seis meses”. En aquellas ubicaciones donde “la instalación de carga rápida esté pendiente de ejecución de los trabajos de acometida” por parte de la distribuidora, la ejecución podría demorarse previa justificación.

Entre las compañías aspirantes a asumir este servicio figuran dos referencias globales en renovables. Iberdrola suscribió en septiembre de 2020 un préstamo verde con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de más de 59 millones para la instalación de 2.500 puntos de recarga en toda la Península, un plan de electrificación que cuenta también con el respaldo de la Comisión Europea. Total Energies, por su parte, es una de las integrantes del consorcio Automotive Cells Company (ACC), que lanzó con el grupo Stellantis (al que pertenece la factoría de Balaídos) y al que se adhirió posteriormente Mercedes-Benz. Su hoja de ruta pasa por convertirse en un líder continental de baterías eléctricas para vehículos, con una capacidad industrial prevista de al menos 120 gigavatios (GWh) para el año 2030.