Sin grandes avances y sin una solución clara, pero con todas las cartas sobre la mesa. Así finalizó ayer la segunda reunión sobre el futuro de la fábrica de Ence en Lourizán que tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y que estuvo caracterizada por la ausencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Con más de un centenar de trabajadores congregados en las inmediaciones de la plaza de España entonando cánticos como “Solución xa, peche non”, lanzando rollos de papel higiénico, petardos y prendiendo bengalas, a la vez que permanecían expectantes por conocer el resultado de la reunión, las partes asistieron a un encuentro de más de dos horas y en el que el que cada uno de dejó clara su postura.

Lo más destacable fue la posición del Gobierno central. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asegura que “no hay posibilidad o atisbo de encontrar una vía administrativa que permita burlar la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga concedida a Ence para la ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre”. Apuntó que convenía “dejar claro que esto no es viable para no crear falsas expectativas”, pero trasladó el compromiso por parte del Estado de, “en el caso de que la empresa siga mostrando interés de producir en Galicia y la Xunta habilitase una espacio industrial adaptado, acompañar a la empresa en el proceso de reubicación de la planta e incorporación de procesos de innovación, de manera que podría recibir apoyo de ayuda pública y así el Gobierno de España la acompañaría en dicha reubicación”.

Por su parte, la posición de la empresa fue rotunda: o mantener la producción en Lourizán o el cierre de la planta. Así, el director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, aseguró tanto al entrar como al salir de la reunión que “se non hai non hai unha solución xurídica ou administrativa para que Ence poida seguir producindo en Lourizán, pois moito me temo que a única solución será o peche”. También se mostró tajante a la hora de afirmar que “a única posibilidade que hai é que sigamos coa actividade, onde estamos agora. A solución é buscar a maneira de que poidamos seguir en Lourizán”.