Díaz confirma que los ERTE se prorrogarán "sin límites" y abre la puerta a no rebajar la prestación

Todos los miembros del Gobierno a los que se les había preguntado hasta ahora dejaron entrever que así sería, pero el mensaje ayer de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido claro: los ERTEs se alargarán más allá de septiembre. "No podemos poner límites y no podemos saber hasta cuando deberán alargarse", explicó la ministra, que además ha avanzado que se está analizando que aquellos aquellos trabajadores que llevan en ERTE más de seis meses y que debían pasar a cobrar un 50% de su nómina, finalmente mantengan el 70%. "Me consta que los sindicatos trabajan en esta propuesta y aunque tengo que ser respetuosa es fácil entrever que el Ministerio de Trabajo es partidario de mantener los ERTE en las mismas condiciones que estaban antes", aseguró.

En una situación de ERTE están todavía en Galicia algo más de 27.000 personas entre los 9.166 expedientes de fuerza mayor y los 971 por resto de causas. Desde Palma de Mallorca, donde la ministra se reunió con la mesa tripartita entre Gobierno, sindicatos y patronal, Díaz subrayó que "no se pueden poner límites" ante "la incertidumbre sanitaria", confirmando así que los ERTE se alargarán más allá de 31 de septiembre que se había marcado como límite: "Este mecanismo ha venido para quedarse", defendió.

La titular de Trabajo y Economía Social quiso también trasladar "un mensaje de tranquilidad" respecto a la solvencia del sistema para poder pagar las prestaciones. "No hay ningún riesgo de no poder pagar", dijo Díaz, que no obstante ha pedido evitar "fraudes" con los ERTE.

Precisamente hoy el Gobierno y los agentes sociales retomarán mañana en Palma de Mallorca el diálogo social para abordar la prórroga. Además de Díaz estarán el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.