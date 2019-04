Comercio, hostelería y transporte empujan la recuperación de la economía de Galicia

Aunque el empleo sigue a una distancia considerable todavía de las cifras históricas de la etapa de bonanza, nunca, ni en aquel momento, la economía de Galicia fue tan grande. La comunidad produce un 4% más con unos 167.000 trabajadores menos a causa de la temporalidad en la contratación y la paulatina integración de las nuevas tecnologías. El valor de los bienes y servicios made in Galicia ascendió a 62.878 millones de euros durante el pasado 2018, según el balance publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estimación publicada hace algo más de un mes por su homólogo en Galicia, el IGE, eleva ese importe a los 63.900 millones, pero tanto una como la otra son cifras récor impulsadas por todos los sectores, especiamente el comercio, la hostelería y el transporte, que concentran prácticamente un tercio de toda la nueva actividad en la autonomía desde el fin de la doble recesión.

Galicia vio como entre 2009 y 2013 se esfumaba casi uno de cada diez euros (9,8%) de su Producto Interior Bruto (PIB). No existió ese plus de resistencia del que llegó a hablarse en aquellos años. La caída en el conjunto del Estado fue, incluso, algo menor, del 9,2%. Tampoco hay un mayor fuelle ahora. En los últimos seis ejercicios, desde que la comunidad volvió a la senda del crecimiento -en 2014, con un tímido 0,6%-, la economía elevó su volumen un 13,8%, lo mismo que el PIB nacional. No está Galicia a la cabeza del ritmo de recuperación. En los primeros puestos figuran, según el INE, Murcia (17,7%), Madrid (15,6%), Baleares (15,5%) y Cataluña (15%), pero sí llama la atención que la comunidad se aparte del claro letargo del Noroeste del país y de las zonas más afectadas por el envejecimiento de la población. Los menores crecimientos entre 2014 y 2018 fueron los de Castilla y León (10%), Asturias (9,8%), La Rioja (9,5%) y Extremadura (8,7%).

Que todos los sectores dejen un ascenso acumulado de actividad tras la salida de la crisis no significa que su comportamiento sea igual. Las actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas pegaron un estirón del 31% y sitúan su peso en el PIB en el 5,7%. A continuación están la información y comunicaciones: un incremento del 29%, pero son el grupo que menos aporta al PIB regional (2,2%). El que más contribuye, un 21,4%, es el formado por comercio, transporte y hostelería, que, además, supera un alza del 21% desde 2014, con unos 2.600 millones de euros más en bienes y servicios del total de 9.168 millones en los que engordó la economía gallega en todo este tiempo.

Sobre la industria hay mucha atención puesta por su relevante papel en la consolidación del crecimiento a futuro, considerado además un sector de calidad para el empleo. La Xunta aspira que en 2020 vuelva a representar el 20% del PIB. Su presencia también avanzó (16,3%), pero se queda aún en el 18,5% y en el 14,2% en el caso de las ramas manufactureras, que son para las que el Ejecutivo gallego marcó ese objetivo.

Galicia creció otra vez ligeramente por encima del Estado en 2018, un 2,7% y un 2,6%, respectivamente, según el INE. Madrid (3,7%), Cantabria (3,4%) y Navarra (3%) lideraron el ranking. La diferencia en el PIB por habitante sí es más sustancial. En Galicia fue del 4%, hasta los 23.294 euros), frente al 3,2% de media nacional (25.854 euros) por la suma de esa recuperación económicia y la pérdida de población.