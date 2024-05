Medallas como ejemplo a seguir

El estradense Mario López pondrá rumbo a Lisboa el próximo mes de julio con la selección española para disputar, por segunda vez en su carrera, en un Campeonato de Europa de personas trasplantadas. Lo hará con el buen recuerdo de su primera experiencia, la vivida hace dos años en Oxford, cuando terminó logrando cinco medallas en diferentes pruebas de natación. Desde aquel gran momento, la situación del nadador del CNS A Estrada no ha cambiado a nivel personal. Continúa aguardando por el que será el tercer trasplante de riñón de su vida y teniendo que someterse a diálisis tres veces por semana durante cuatro horas. Eso sin embargo no le impide seguir practicando su deporte favorito y acudiendo a competiciones como esta para dar visibilidad a la necesidad de realizar donaciones de órganos.

El campeonato europeo tendrá lugar este año en la capital de Portugal del 21 al 28 de julio. Este evento es como unas olimpiadas a nivel reducido, reuniendo diferentes deportes y deportistas llegados de todas partes del continente. En el caso del estradense, su turno de competir será el día 23. Será una jornada exigente para el nadador, ya que en esta edición ha decidido participar en cinco competiciones. En cuatro de ellas repite con respecto al Europeo de Inglaterra. Se trata de 50 y 100 metros libres y de 50 y 100 metros braza. Esta vez y como novedad también disputará la prueba de 50 mariposa.

Mario López intentará en este campeonato repetir los grandes resultados del 2022, cuando se colgó cinco medallas; tres oros en 50, 100 y 400 metros libres, una plata en 50 metros braza y bronce en 100 metros braza. En esta ocasión reconoce que llega con menos carga de entrenamientos a la cita, aunque todavía le quedan dos meses por delante para terminar de afinar su puesta a punto. El estradense ha sido además incluido dentro de la convocatoria de la selección nacional, que valora tu nivel deportivo, además de tu situación como persona trasplantada y diálisis, y tus condiciones médicas.

Medallas como ejemplo a seguir / Cedida

El estradense aguarda repetir en este campeonato lo que logró en el pasado y que va más allá de los resultados deportivos. “La experiencia que viví en Oxford fue inolvidable. Me sentí por unos días como un deportista de élite sin serlo. Este Europeo es una oportunidad para convivir con gente de todos lados a los que te une la pasión por el deporte pero también compartís la misma enfermedad. Es algo que hace que te entiendan mejor que nadie”, señaló el estradense, quien acostumbra a ponerse retos deportivos de este tipo como una forma de automotivarse. “La diálisis es algo que te va mermando poco a poco, tanto física como mentalmente. Cuando vas pasando los años y ves que el trasplante no termina de llegar es duro”, relata Mario López, quien lleva seis años aguardando por un riñón para someterse a su tercer trasplante. “En esa situación de espera es bueno ponerse retos que te motiven. Es algo que cualquier deportista entenderá. Los retos te llevan a seguir, a no rendirte y a ir más allá”.

Mario López ha pasado la mayor parte de su vida luchando contra su enfermedad. Fue diagnosticado de una dolencia renal crónica –una nefropatía IGA– a los trece años. Cerca de la mayoría de edad se sometió a su primer trasplante de riñón. Fue como ver la luz después de un largo proceso de pruebas, medicación y tratamientos de todo tipo hasta entrar en hemodiálisis. Esa felicidad duró doce años, cuando el riñón comenzó a fallar y tuvo que regresar a hemodiálisis. Con treinta volvió a tener suerte y llegó su segundo trasplante. Ahora, a los 47 años, lleva seis años aguardando por un tercer trasplante que le devuelva “la vidilla”.

Explicando su caso uno entiende que el gran objetivo del estradense en ese Europeo no sean las medallas, sino que todas las personas que están en su situación vean que, con disciplina y voluntad, “podemos hacer lo que nos propongamos”.

De nadador en busca de la Triple Corona...

Como integrante del Club Natación y Salvamento A Estrada Mario López participa cada año en diferentes pruebas de natación máster. Sin embargo, una de las facetas que más disfruta es la de natación en aguas abiertas. El estradense afirma que este tipo de carreras suponen un reto personal. El último es su participación en la Triple Corona. Se conoce con este nombre a la unión de tres competiciones de larga distancia que se realizan en Galicia. A estas alturas Mario López ha conseguido finalizar dos de ellas. Se trata de las que unen las Islas Cíes con Baiona y la que va desde la isla de Sálvora hasta Ribeira.

El próximo mes de septiembre será el momento de intentar completar la Triple Corona, esta vez afrontando el reto de unir las Islas Ons con Combarro. Para ello deberá nadar 24 kilómetros de mar abierto. No estará solo en esta aventura. Junto a él estarán sus compañeros de equipo Miguel Fins y Antonio Duro. Mario López sin embargo ya tiene en mente un nuevo reto en caso de cumplir este. El objetivo sería entonces acabar la bautizada como Batalla de Rande, una carrera en la que se nada desde las Islas Cíes hasta San Simón, con 27 kilómetros de duro recorrido por delante.

...A Instagramer contando su día a día

El estradense ha decubierto que las redes sociales son el mejor y más efectivo vehículo para intentar transmitir su mensaje. Es por ello que recientemente puso en marcha un perfil de Instagram bautizado como @esperandounorgano. En este espacio Mario López realiza publicaciones en las que va contando su día a día como persona en diálisis que está esperando por un trasplante.

Así, puede vérsele en vídeos grabados desde una de sus sesiones en el hospital, pero también antes o después de entrar. Comparte algunas de sus intervenciones en prensa escrita o en la televisión, además de dar información sobre algunas de las iniciativas puestas en marcha por Alcer. Por supuesto, no faltan noticias sobre su actividad deportiva y sus logros en este sentido.

“Voy contando mi experiencia en el día a día. Desde mis pensamientos hasta lo que como antes de diálisis. Hay gente que me sigue y hubo una chica en mi situación que me dijo que era un ejemplo para ella. Después de verlo se animó a nadar y dice que se encuentra mejor. Eso es algo que me da fuerzas. Solo con poder ayudar a una persona ya es mucho. Ayudar a que la vida de alguien sea un poco mejor siempre vale la pena”, afirma el estradense.

Suscríbete para seguir leyendo