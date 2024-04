Lamazares confirma que si haberá Rodeiro de tapas

O primeiro teniente de alcalde de Rodeiro, Alberte Lamazares, sae ao paso das declaracións do PP e confirma que si se celebrará Rodeiro de Tapas. Engade que días atrás o goberno de coalición contactou co exdil popular Pablo Sobrado para abordar cuestións relacionadas con este certame que no presente ano cumplirá 1 edicións. Na convocatoria do ano pasado participaron 12 locais, que só na primeira fin de semana venderon 4.000 tapas. Os clientes optaron a premios como lotes de viños ou cenas, mentres que as tres mellores tapas incluían un ano, seis meses e tres meses gratis de suscripción á AED.