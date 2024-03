Bailando con lobos... entre caballos

Paco Martos y su espectáculo ecuestre llevarán su magia a la edición número 34 de la Feira do Cabalo de Lalín prevista para los días 27 y 28 de abril en su emplazamiento habitual del campo de la feria d de la capital dezana. La nueva junta directiva de Cabaleiros de Lalín encabezada por Javier Cuíña Pérez ultima estos días un programa con el que satisfacer a los numerosos aficionados al caballo que acuden a esta cita. Este año la principal novedad es la actuación del jinete cordobés con su prestigioso “horse show” donde estará acompañado por una veintena de animales entre los que se encuentran caballos, ponys, un par de lobos, aves rapaces y águilas de Harris. Martos pondrá recreará situaciones cotidianas de la vida de estos animales en plenitud de libertad, pero también desde una visión diferente a lo que se haya podido ver, y muy alejado de la doma tradicional.

El espectáculo de Paco Martos ha recorrido infinidad de lugares, participando incluso en los certámenes y salones internacionales más importantes de nuestro país, como el Madrid Horse Week, cuna de las copas del mundo en doma y salto. También ha participado en “Apassionata”, uno de los espectáculos más reconocidos e importantes de Europa, recorriendo más de una decena de países y es todo un icono en Portugal, donde le reciben como un paisano más. En la cita equina lalinense se podrán ver caballos como “Curioso”, “Deseo”, “Hispana”, “Diablo”, Campeón”, “Negrito”, “Hidalgo”, “Excálibur”, “Manolete”, “Garabato”, “Fandi”, “Castaño” o “Apache”, entre otros. También estarán algunos ponys como “Rayo”, “Chipi”, “Deimi” y “Andrés”. Del mismo modo, cabe destacar que la actuación de Paco Martos en Lalín también cuenta una connotación de sensibilidad y moralidad, pues muchos de estos animales son caballos que iban a ser sacrificados y el jinete cordobés los rescató y los pudo convertir en todas unas estrellas de este tipo de espectáculos equinos.

Paco Martos es un joven nacido y criado en el Valle de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba. Desde los 14 años ha dedicado su vida a los caballos, comenzando sus andaduras como arriero en las monterías con los mulos. Fueron muchas las horas de contacto y de observación, no solamente de los caballos, sino de todos los animales a su alcance, lo que le han llevado a “descifrar su lenguaje y crear un vínculo muy especial con ellos, hasta llegar a poder relacionarse como uno más de su manada” según cuenta en sus redes sociales. Tiene un sueño y es hacer llegar al mundo entero esa magia que se crea en cada escena, poder enseñar a los más pequeños que con respeto, pasión y mucha constancia se puede lograr cualquier propósito en la vida y que esa vida siempre estará llena de aprendizaje si se comparte con la naturaleza.

Martos también destaca por poseer un gran corazón y una enorme generosidad poniendo a disposición de quien más lo necesita su trabajo. El jinete andaluz no duda en participar en actos con un fin social como, por ejemplo, sucedió en “León Vive la Libertad,” recaudando fondos para ayudar a volver a caminar a una amazona con lesión medular. O el homenaje que dedicó a la pérdida de Maribel Ortega Jurado, reconocida amazona cordobesa, hace un par de años en Montoro, la localidad de Ortega, que fue todo un éxito de participación.

Andadura gallega sin el concurso de enganches

Aunque el programa de la Feira do Cabalo de Lalín de 2024 no está cerrado, sí se conocen ya algunos pormenores del mismo. Por ejemplo, en el campo de la feria lalinense se volverá realizar el certamen de andadura de la federación gallega, que tanto gusta tanto a los participantes como a los espectadores del evento. Sin embargo, Javier Cuíña confirmaba ayer que su primera feria como mandatario del colectivo organizador no contará con los enganches de carros. Los responsables de la feria consideran que se podrá cerrar una programación atractiva durante las dos jornadas sin tener que poner en marcha esa actividad y como prueba de ello destacan la contratación de Martos.

Certamen de morfología de Pura Raza Galega

Una de las señas de identidad de la Feira do Cabalo de Lalín son los distintos concursos de morfología que se llevan a cabo. En este sentido, Cuíña adelanta que se mantienen un año más en la programación incluido el correspondiente a la Pura Raza Galega. Otro de los aspectos que todavía no ha sido desvelado por Cabaleiros de Lalín es la cuantía de premios. Cabe recordar que en la edición del año pasado se repartieron unos 4.000 euros entre los agraciados y que se contó con una aportación del Concello de 25.000 euros, 7.000 más que en la edición de 2019. También se espera un incremento en el número de socios de Cabaleiros de Lalín con motivo de la edición 34 de la Feira do Cabalo.