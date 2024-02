Primeros pasos para la reapertura, durante este 2024, del Museo do Pobo Estradense

Lleva tantos años cerrado que muchos no recordarán cuándo fue la última vez que recorrieron sus salas. Es más: algunos estradenses, en especial las nuevas generaciones, no lo han visitado todavía. Sus puertas nunca han estado abiertas de par en par para que vecinos o foráneos pasasen una tarde en el museo. Años atrás, el Museo do Pobo Estradense podía visitarse previa cita, pensando especialmente en recibir a grupos interesados en conocer las piezas que alberga. Sin embargo, desde hace al menos 15 años los sucesivos programas de obras cerraron estas instalaciones a cal y canto. Aunque en varias ocasiones se pensó en una reapertura, esta todavía no se ha producido. Sin embargo, el concejal estradense de Cultura, Juan Constenla Carbón, confirmó ayer que el Concello de A Estrada está dando los primeros pasos tendentes a que la capital estradense recupere, en este 2024, el museo que se bautiza con el nombre del médico y humanista Manuel Reimóndez Portela.

“El primer paso que se está dando ahora es conseguir la reorganización y catalogación de todo lo que hay en los fondos del museo para poderlo reabrir”, explicó Constenla. Indicó que el Concello está consiguiendo la financiación necesaria para poder acometer este inventario y catalogación de todos los bienes que posee el Museo do Pobo Estradense, muchos procedentes de donaciones y algunos adquiridos con fondos propios a lo largo de los años. Además, aprovechando toda la remodelación efectuada en el edificio –sede del antiguo matadero municipal–, se buscará reorganizar el discurso museístico de las instalaciones para que resulte lo más atractiva y ordenada posible para los visitantes. “En breve se darán los primeros pasos”, aseguró el titular estradense de Cultura.

Desde este departamento municipal todavía no se pudo ofrecer una fecha de reapertura de estas salas, desde la consciencia de que el siguiente paso en este camino se vincula a dotarlas de personal para poder garantizar una atención a quienes visiten el museo. Con todo, Juan Constenla no ocultó su impresión de que en esta reapertura llegará en el transcurso de 2024. Asumió también que, lo más probable, es que la resolución de la cuestión de personal haga que las visitas a estas instalaciones se efectúen mediante un sistema de reserva o petición previa.

El Museo do Pobo Estradense tiene una vocación marcadamente local y etnográfica. Hasta la fecha, sus fondos se expusieron en torno a una A Estrada urbana y otra rural, aunque íntimamente conectadas. En su momento se valoró organizar todo su patrimonio en base a tres ejes: la escuela del pasado, los juegos y juguetes; A Estrada rural y urbana y un tercer apartado que versase sobre la vida cotidiana.

Los fondos que ahora se pretende catalogar son amplios. El centro cuenta con fondos bibliográficos, documentales –destaca el Fondo Mario Blanco Fuentes, Miguel Nine Novais o Manuel García Barros, entre otros–, fondos museográficos –objetos etnográficos, históricos, artísticos y arqueológicos, entre los que destaca la colección de juguetes tradicionales o los artículos de la sala escolar–, fondos fotográficos (tiene más de 30.000 documentos) y fondos administrativos.

El Museo do Pobo Estradense comenzó a funcionar hace 42 años, asociado al Centro de Iniciativas e Turismo (CIT) de A Estrada. En ese 1982 se inscriben los primeros objetos en su libro de registro. En 1997 se integra en la Fundación Cultural da Estrada, ya como Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela. En los últimos años las obras en su sede han sido constantes, tanto que todavía, más de 15 años después, aun sigue sin recibir visitas.