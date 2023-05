Abuelito, dime tú

Si no fuese por ellos, muchas de las historias y tradiciones se cobijarían bajo el grueso manto del olvido. Si no fuese por ellos, se perderían muchos momentos de autoridad paternal socavada con complicidad; si no fuese por ellos, muchos papás y mamás tendrían que recoger del suelo todas las pelotas que cada día hacen girar como si fuesen malabaristas escapados de un circo. Los alumnos del colegio NS Lourdes de A Estrada agradecieron ayer a los abuelos que siempre estén ahí para cuidarlos y mimarlos como nadie. Los escolares de Infantil celebraron el Día das Avoas e dos Avós, un acto solo abierto a quienes tienen nietos, sin invitación para papás y mamás. Por su parte, los estudiantes del CEIP Manuel Villar Paramá de Vea tomaron el testigo a sus abuelos y abuelas para mantener viva la tradición de Os Maios.

En Lourdes, el festival arrancó a las 15.30 horas en el salón de actos del centro de Secundaria. Los alumnos de Infantil mostraron a sus abuelitos muchas de las cosas que han estado preparando en los últimos días, ofreciéndoles su afecto y agradecimiento con poesías, canciones y alguna que otra actuación sorpresa. Pero, si algo tiene la relación entre abuelos y nietos, es que es tremendamente enriquecedora para las dos partes, de manera que fueron después los mayores los que se encargaron de leer cuentos, hacer teatro y otras propuestas para entretenimiento de todos los estudiantes en general y orgullo infinito de sus nietos, en particular. Y, tratándose de disfrutar de una tarde con los abuelos, no había otra alternativa que asegurar que los pequeños quedasen bien merendados. En esta ocasión, las cocineras del colegio Lourdes se encargaron de que también los abuelos y abuelas se marchasen a casa compartiendo este dulce momento con sus niños y niñas. En Vea, la llegada del mes de mayo se celebra como hacían muchos de los abuelos y abuelas del lugar: con la celebración de los tradicionales Maios. El equipo de dinamización lingüística del Villar Paramá elaboró un tríptico con información sobre esta fiesta y coplas creadas por el propio alumnado. Además de crear un maio que se instaló en el acceso al centro, los escolares salieron por el entorno del colegio a un prado repleto de flores y hierbas que fueron recogiendo para elaborar cadenetas y collares, además de emplearlas también para sumar más color a su maio tradicional.