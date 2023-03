La playa de A Praíña abre la temporada de verano con grandes previsiones

La playa fluvial de A Praíña de Couso acoge el próximo sábado a partir de las 14.00 horas una fiesta con la que se da comienzo a la temporada de verano en uno de los principales puntos de ocio en el municipio estradense con la llegada del buen tiempo. Para la ocasión contarán con carpa, cena y quedada Camper. Además, disfrutarán de la música del grupo “Terapia de grupo”, que serán los encargados de estrenar una de las novedades para esta temporada en la playa de Couso, el nuevo escenario para conciertos acondicionador por la asociación Entre as Pontes, el “Praíña Concert Hall”.

El responsable de la entidad, Pedro Castañeda, nos explica las novedades, algunas de las cuales todavía afrontan meses de preparación con vistas al verano. Es el caso de los nuevos baños fijos que se están levantando en la zona de la entrada. Una vez finalizados, algo que se aguarda para antes de verano, los visitantes dispondrán de cuatro baños. Además, también se ha ganado zona de sombra, con alguna nueva carpa y se regulará el aparcamiento. La intención en este sentido es contar con una o dos personas que trabajen en los meses de más afluencia y que se encarguen de cobrar y de gestionar el parking. Otra de las novedades llegará con los trabajos de recuperación del puente medieval, que incluirá un nuevo vallado que impedirá aparcar cerca de esa zona de entrada a la playa.

Castañeda reconoció que las previsiones para la temporada que comienza son inmejorables. Desde la asociación recordaron que en los últimos años la afluencia de gente a la playa fluvial fue en constante aumento, llegando a su pico máximo en 2022 con miles de personas disfrutando de sus instalaciones. Este año además se aguarda recibir la catalogación de zona de baño oficial, una vez que superó dos controles con nota máxima.

Obras en el puente medieval

La apertura de la temporada en la playa de la A Praíña llegará sin que se pueda utilizar su entrada principal. Cabe recordar que el pasado mes de enero dieron comienzo las obras de recuperación y puesta en valor del puente medieval declarado BIC hace unos años. Estos trabajos marchan más lentos de lo esperado, aunque se aguarda que pueda reabrirse al paso de peatones en mayo.

Una presión difícil de llevar sin el Concello

Desde Entre As Pontes, Pedro Castañeda volvió a lamentar la falta de apoyos por parte del Concello de A Estrada. “Llevamos tiempo pidiéndolo pero todavía seguimos sin contenedores de basura. No hay respuesta por parte del Concello. Parece que no les interesa cuidar esto. Es algo sangrante. No tiene sentido que no tengamos ni unos contenedores de recogida selectiva con tanta gente como viene en verano”, manifestó. “La presión turística que tenemos en esos meses es muy alta y difícil de gestionar si no dispones de las infraestructuras necesarias ni de ayuda por parte del Concello. Creamos nuestros propios baños pero son necesarios más baños públicos de refuerzo, como se hace en verano en las playas. Tenemos que canalizar a toda esa gente de alguna manera. No entiendo por qué no se dan cuenta de que esto es algo positivo para todos”, añadió el principal promotor de esta recuperada zona de ocio a orillas del río Ulla. Entre as Pontes ha aprendido a sobrevivir en estos años sin esas ayudas, logrando con su esfuerzo que se convierta en un espacio de ocio de referencia.