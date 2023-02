El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) asegura que la aparición de algún caso de escarlatina entre niños no debe provocar alarma social y lanza un mensaje de “absoluta tranquilidad” a la población.

El hospital de referencia para Deza replica así a la “alarma generada” por un comunicado de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS sobre tres ó cuatro contagios en la comarca, con referencia expresa a la atención recibida en el centro de salud de Lalín días atrás. La gerencia del área alega que dotación de pediatras en Deza está al completo y la escarlatina es una enfermedad mayoritariamente benigna, con tratamiento y fácil diagnóstico mismo por la clínica, y para cuya atención los profesionales de la sanidad pública gallega están perfectamente capacitados. Tanto pediatras cómo médicos de familia.

Alude a recientes declaraciones de Susana Rey, presidenta de la Sociedad Gallega de Pediatría, que ejerce en el Hospital Clínico, que subrayó: “llevamos cientos de casos inscritos e incluso brotes en centros escolares de toda Galicia, y no hay ninguna razón para la alarma”. “La escarlatina es hoy en día una infección común, causada por el estreptococo. Se trata de algo rutinario para cualquier pediatra y menos contagiosa que la gripe. No es preciso aislamiento, pero sí que los niños queden en casa, para cuidarse mejor y no transmitir, y que eviten estar cerca de niños muy pequeños, que son los que pueden tener más complicaciones. El diagnóstico es fácil y se confirma con tests en pocos minutos. Semanas atrás también se habían detectado varios casos en A Estrada.

Por otro lado, se afirma que en Galicia hay test de sobra y, en el centro de Salud de Lalín hubo estos días un consumo superior a la media, así que en breve se enviarán más.