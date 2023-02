“Me tomo una exposición en Lalín con la misma seriedad que si fuera en el MoMA”

El proyecto expositivo denominado Inside, de Manuel Quintana Martelo (Santiago de Compostela, 1946), será la exposición central de la LV Feira do Cocido que se inaugurará mañana, a partir de las 20.00 horas, en el Museo Municipal de Lalín. Se trata de una muestra de carácter personal, promovida por el Concello de Lalín y comisariada por el crítico de arte, Ramón Rozas.

–¿Fue complicada la elección de las más de 30 piezas que se van a exponer en el Museo de Lalín?

–Obviamente es obra que tenía más o menos actualizada. Me preocupé con Ramón Rozas de elegir unas piezas entre 2009 y 2023, con una serie última que empecé y presenté en parte en Madrid en el 19 y que aquí le di un poco más de caña para presentarla en Lalín.

–¿Pintar siempre es un acto íntimo o sólo algunas veces?

–Yo he dibujado y pintado siempre desde niño. Fue en Vigo donde mi carrera como artista empezó después de abandonar la Escuela de Peritos. Lo que sucede es que yo creo que la edad de alguna manera te crea una situación ante el arte distinta y, sobre todo, aleja de preocupaciones ajenas a ti. Y te acerca un poco más a un proyecto más íntimo y más personal, que es lo que yo creo que me identifico.

–Usted asegura que le interesa más el acto de pintar que la pintura en sí misma. ¿Por qué?

–Es una frase como de perogrullo pero yo la atribuyo a que cuando digo eso es que te pasas una parte de tu vida muy preocupado por lo que es la norma contemporánea o actual de la pintura y de repente un día te das cuenta de que lo que tienes que hacer es pintar desde tu interior y hacia aquello que te gusta. A mi me interesa el momento en el que estoy pintando.

–¿Impone exponer en la patria chica de Laxeiro en este año tan emblemático para el recuerdo de la figura del genio de Donramiro?

–Yo a Laxeiro es una persona a la que le tuve siempre un cariño especial. Desde la época de Atlántica y cuando lo conocí, siempre tuvimos en él una persona solidaria y un amigo. Exponer en su tierra es algo que creo que lo hago con cariño, con la mejor disposición posible, con el mayor respeto a toda la historia de Lalín y sus artistas, y con toda dignidad dentro del ámbito de este museo municipal.

–¿Se toma más molestias a la hora de montar la muestra que a lo mejor en otro lugar distinto?

–Yo me tomo una exposición en Lalín, dicho así de forma grandilocuente, como si fuera en el MoMA. Quiero decir que la seriedad es la misma. Es más, si no me lo tomo así no voy pero ni aquí, ni tampoco a ningún sitio distinto.

–¿Qué papel está jugando la Real Academia de Belas Artes en el arte contemporáneo gallego?

–La academia es algo distinta porque no se centra simplemente en lo que es la plástica artística en sí. Allí convivimos músicos, arquitectos, expertos en arte, directores de museos, artistas o escultores, entre otros, y desde ella de lo que nos preocupamos es por la conservación y protección de todo lo que es el contexto artístico tan plural en Galicia, que es un poco nuestra primera dedicación. Por eso somos órgano consultivo de la administración para cuestiones artísticas haciendo informes estamos al tanto de situaciones graves sobre lo que es la conservación del arte gallego.

“Los artistas más jóvenes ahora lo tienen difícil”

–¿Se encuentra cómodo al frente de la academia siendo un artista que sigue trabajando?

–Es un trabajo apasionante. Como te decía antes, tenemos la obligación de preservar por lo que es el arte gallego. Eso es el día a día de la academia. En este sentido, es un trabajo más pero yo también me lo tomo con la responsabilidad y seriedad que necesita porque de lo contrario nunca habría aceptado pertenecer a la academia, ni hubiera aceptado por supuesto la presidencia de la misma.

–¿Cree que el actual lenguaje artístico gallego está suficientemente protegido?

–Esto es un poco siempre como la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos la obligación de preservar el arte y cuidarlo, tratando de conseguir las mejores disposiciones y las mejores oportunidades, sobre todo la gente joven, pueda trabajar con cierta dignidad en el actual panorama artístico autonómico.

–¿Le parece que los jóvenes valores están trabajando con esa dignidad que señala?

–Sinceramente, creo que ahora es bastante difícil que sea así. Yo siempre digo que los artistas jóvenes en este momento lo tienen bastante difícil. Sin embargo, por otro lado y curiosamente, tienen también muchas oportunidades. Y eso es así.

–¿Sus comienzos se asemejan a los que ahora podría tener un artista plástico emergente?

–Pues, mira, recuerdo que cuando participaba en aquellos salones de la Princesa, en Vigo, con poco más de veinte años, que las oportunidades que teníamos estaban enormemente reducidas. En este momento, las instituciones, los museos, las galerías comerciales, las plataformas de enseñanza artística o difusión del arte, las becas que se dan, están casi por todas partes.

–¿Son conscientes esos artistas de todo esto o no les llega?

–A mi me parece muy bien que haya esta protección. Existe una facultad de Bellas Artes en Galicia que es otro hecho importante también y que tiene una consideración significativa de todo lo que es el ámbito del arte. En ese sentido, yo creo que entre todos debemos proteger ese trabajo tan bonito, tan apasionante y, a veces, también tan duro que tenemos delante.

–Supongo que no se arrepiente de dejar el peritaje.

–Quería pintar y dibujar, y por eso me metí allí, porque era lo que me parecía menos complicado. Estudiando peritaje descubrí en Vigo una ciudad que en mi juventud contaba con la actividad artística más importante de Galicia, andaban por allí Urbano Lugrís, Laxeiro, Colmeiro… Y ahí empezó todo.