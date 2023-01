Deja que te hagan la rosca

Si, por lo general, no te gusta que te regalen el oído, al menos dos días al año tienes que dejar que te hagan la rosca sin necesidad de fingir que disfrutas de ello: uno es el domingo de Pascua y otro es el día de Reyes. Por algo lleva corona, y no solo para ceñírsela a la cabeza de quien encuentre el tesoro que esconde. El del 6 de enero no es rosca, es roscón. Y sí, al ser el primero del año y llegar en un día tan especial, puede permitirse ponerse todo lo goloso que desee. ¿Quién se lo va a impedir después de varias semanas entre turrones y polvorones? Con un buen chocolate caliente para el desayuno o como postre, este dulce se convirtió ayer en el protagonista de la mesa en los hogares de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

Confiteros y panaderos no han dejado de amasar en los últimos días. Con la campaña del turrón tocando a su fin, tocaba para hoy la traca final. En algunas pastelerías, caso de Mimela en A Estrada– ya se habían cerrado los encargos de roscones incluso antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar pusiesen un pie en suelo estradense, si bien desde sus redes sociales se garantizaba que quien hiciese cola en la pastelería saldría con su roscón. Y es que, por mucho que proliferen, las variedades industriales nada pueden hacer para competir con el sabor de un buen roscón. De los de verdad. Lo saben bien en Dulces Encantados, de Lalín, donde ya la tarde del 5 de enero no dejaban de sacar este postre en multitud de tamaños. En un día como el de ayer, el verdadero roscón no solo tiene que ir adornado con su azúcar y sus frutas escarchadas. Tiene que ir coronado y, además, llevar ocultas dos sorpresas. Quien encuentre la buena, se convierte en rey y se lleva el detalle que los pasteleros hayan escondido en el interior del postre (generalmente una figurita de un rey mago). Si muerdes o estás a punto de hincarle el diente a la sorpresa menos buena –el haba–, ya puedes ahorrar para el roscón del año siguiente, si no te hacen pagar el que te has comido, dependiendo de cada casa. ¿Tradicional o con relleno? Pues también depende de cada mesa, si bien los reposteros de las comarcas aseguran que las variedades rellenas salen ahora muchísimo más que en Pascua. Lo sabe bien Antonio Sanmartín, que idea desde el obrador de Mimela rellenos para todos los gustos, siempre con ingredientes seleccionados y con un marcado acento estradense. Como en todos sus postres, hasta los huevos son de A Estrada –Ovos de Volteiro– y la miel es de Apícola Cañedo. ¿Roscón de nata? ¿De una vainilla BIO de Madagascar bien emulsionada y brillante? ¿De Rocher y nata? Incluso los indecisos tienen opción combinada.