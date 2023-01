A Estrada valora sus opciones para poder poner vivienda en el mercado del alquiler

“Tenemos demanda de alquiler y nada que ofrecer al cliente”. Con esta franqueza resume Alejandro García Ríos, desde Hábita Inmobiliaria –todo un referente en el sector inmobiliario del municipio– la situación que vive en la capital estradense el mercado de vivienda para alquilar. “Todos los inmuebles en cartera que tenemos están ocupados. El 100%”, explica. Le pone cifras: 130 inmuebles en régimen de alquiler con esta empresa como intermediaria entre el propietario y el inquilino. Reconoce que el caso de Hábita es particular, en la medida en que realiza un concienzudo filtrado tanto de los inmuebles que gestionan como de los arrendadores, a fin garantizar comodidad a quien paga el alquiler y seguridad a quien lo recibe. “Ahora mismo, si entra un inmueble válido para nuestra forma de alquiler, lo alquilamos”, insiste. Reconoce que variar la situación de este mercado es complicado y que, a corto plazo, únicamente se auguran cambios de la mano de iniciativas como la de algunos inversores, que están sopesando la reforma integral de edificios antiguos para destinarlos por completo al alquiler.

El responsable de Hábita subraya que la opción más demandada para el arrendamiento de viviendas son pisos de dos habitaciones. Puntualizó que en este mercado se ha producido una importante variación en los últimos años: ya no se trata de que un propietario tenga un piso que no ocupa, lo equipe con muebles antiguos o que ya no desea en su hogar, y lo ponga en alquiler. “El inquilino busca un inmueble que esté bien, preparado como si fuese su casa”, subraya. Ascensor, calefacción o plaza de garaje se convierten en imprescindibles, aun cuando antes pudiesen no serlo.

En cuanto a la tipología de viviendas de superficie más reducida, Alejandro García puso el acento en que la expansión de este modelo encuentra en A Estrada un importante handicap. “Cuando comenzaron a construirse este tipo de viviendas, en torno al año 2000, en A Estrada no había plan urbanístico, de modo que hubo muy poca vivienda nueva y, la que había, era con protección pública, que hasta hace poco no se podían alquilar”, destacó. Ello redunda en que hay muy poco stock de este tipo de vivienda para el régimen de alquiler.

El perfil de inquilino, que podría ayudar al municipio –como indicaba el alcalde estradense, José López Campos, a FARO DE VIGO a la hora de hablar del reto demográfico al que se enfrenta el Concello para no perder su categoría municipal de primer nivel– está claramente definido. Buscan alquilar en A Estrada empleados de banca, trabajadores de empresas locales de gran tamaño o personal de la administración pública. “No es un pueblo que se caracterice porque las familias alquilen. O es gente que viene a trabajar temporalmente aquí o son parejas jóvenes que se emancipan. La edad media se sitúa entre los 28 y los 40 años”, expuso. Todo ello hace de la capital de Tabeirós una villa muy apetecible para poner un inmueble en alquiler. “Es ideal para invertir y destinar una vivienda al alquiler. La demanda nos permite decir que se alquila seguro; los pisos que sirven no están ni un mes vacíos”, remarcan desde el sector.

Todo ello dibuja un panorama halagüeño para aquellos inversores que están pensando en adaptar la vivienda colectiva preexistente a las preferencias actuales “En A Estrada se puede decir en mayúsculas que es muy rentable comprar un inmueble para alquilar”, subrayó García Ríos. Asumió este gestor que es muy complicado actualmente que alguien construya un edificio para alquilar por los elevados precios de los materiales. “Que se haga un edificio nuevo es difícil porque los números no dan. Los costes subieron un 40% en poco tiempo y es un momento muy complicado”, asumió. Sin embargo, destacó que “hay gente que está viendo la posibilidad de rehabilitar pisos de ocho o diez viviendas para destinar al mercado de alquiler. Rehabilitar edificios abandonados para el alquiler puede ser un buen negocio”, sostuvo.

En cuanto al mito de que hay en A Estrada mucho piso vacío, Ríos no dejó de reconocer que “probablemente sea verdad”, pero apostilló que, de ser así, no es menos cierto que “no están preparados para estar en el marcado de alquiler seguro.”

Y llegamos al precio. Los inmuebles susceptibles de ser alquilados experimentaron en A Estrada a lo largo de los últimos años la más básica ley de la oferta y la demanda, como cualquier otro producto: si no hay oferta para alimentar a la demanda, sube el precio. “En 2015 era imposible pensar en que un alquiler en A Estrada superase los 350 euros. Ahora ciertas viviendas están en los 450 y alguna llega a los 500. Más de ahí no creo que pueda pasar”, estimó García Ríos. Indica que las viviendas de protección están en precio de alquiler a la par que las de mercado libre, con la dificultad de que no todos los inquilinos cumplen las condiciones para el arrendamiento.

Aun cuando se asume que la población de un municipio eminentemente rural es más proclive a la compra que al alquiler de su casa, la situación actual no es favorable tampoco para quienes quieran tener su hogar en propiedad. Sencillamente porque la oferta de vivienda nueva es altamente limitada. “No hay obra mayor. Hay demanda para comprar vivienda; de hecho, se podría hacer un edificio de 30 viviendas cada año y habría venta, pero no se puede hacer porque los números no dan”, indica el gerente de Hábita Inmobiliaria, uno de los mayores conocedores del mercado estradense. Alejandro García Ríos subrayó que el precio de venta de un piso en A Estrada “tiene un límite psicológico”. “Con tres habitaciones y garaje, si supera los 165.000 euros, es muy difícil de vender”, ejemplificó. “Si ahora mismo compras el suelo y ejecutas el inmueble estarías en pérdida desde el minuto uno”, subrayó. Indicó que el mercado consiente vender hasta 1.500 euros el metro cuadrado. A partir de ahí, y teniendo en cuenta los gastos que implica la adquisición, la cosa se dispara para el comprador y las cuentas no dan para el vendedor. “Si no los vende a 200.000, una vivienda de 100 metros no tendría rentabilidad. Hay que esperar a que el precio de los materiales repise. Los números son muy difíciles de encajar ahora para un promotor”, subrayó, al tiempo que hizo notar que el precio de los materiales se ha visto incrementado un 40%. Un modelo que está ya arraigado en ciudades como y que, a juicio de García Ríos, “probablemente sea una solución para A Estrada en vivienda nueva” es la fórmula cooperativa.

La ciudadanía responde en las redes a la petición de fomentar empadronamientos

La ciudadanía estradense ha cogido el guante lanzado por el alcalde, José López Campos, a través del buzoneo masivo de una carta en la que, desde la Comisión Especial do Reto Demográfico, se pide a los vecinos que animen a las personas de su entorno familiar, laboral o de amistades a empadronarse en este municipio de Tabeirós. Las primeras iniciativas no se han hecho aguardar. A través de las redes sociales se extendió en la jornada de ayer con gran rapidez una campaña que ensalza las virtudes de A Estrada como municipio para vivir. Coñeces A Estrada?, preguntan a través de esta iniciativa. Captada la atención del usuario, se le informa de que es el municipio con más núcleos de población de España, que se encuentra a solo 20 minutos de Santiago de Compostela y también de Vilagarcía de Arousa, de manera que tanto la capital gallega –con el correspondiente enlace con el aeropuerto o la estación del AVE– como el mar están a un corto viaje en coche. Se incide en que en A Estrada “se prestan todos los servicios administrativos”: Oficina de Empleo y SEPE, dos delegaciones de la Seguridad Social, dos juzgados, registro civil, registro de la propiedad, centro de salud con horario de mañana y tarde, PAC oficina agraria, Academia Galega de Seguridade Pública o mercado de abastos. No se olvidan de las dos guarderías públicas, colegios públicos en la villa y en el rural, biblioteca, conservatorio, amplias instalaciones deportivas, tres institutos (uno con FP), residencias de mayores, centro de día, centro de conciliación, cine, teatro o radio. “A Estrada es una gran opción para vivir y ver crecer a tu familia”, concluye esta carta de presentación.

