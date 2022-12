La guardería Pontiñas muestra severas humedades y goteras en aulas y en el comedor

En torno a 70 niños acuden a diario a la escuela infantil Pontiñas, una de las dos de la red autonómica existentes en la capital dezana, junto con la situada en el parque empresarial Lalín 2000. Se trata de un centro inaugurado en marzo de 2001, posteriormente ampliado para dar cobertura a una demanda que, según los datos de la consellería, este curso tampoco fue capaz de atender al generarse una pequeña lista de espera. Los pequeños, de cero a tres años, y el personal acude a diario a una escuela que presenta un estado realmente mejorable fruto de filtraciones de agua, humedades y otras carencias que o bien no son comunicadas al Concello o los representantes públicos miran para otro lado.

Las persistentes lluvias de los últimos días provocaron severas filtraciones de la cubierta que acabaron afectando a varias aulas o al espacio de comedor, en el que los pequeños reciben los alimentos que a diario se preparan en la cocina. Al margen de que el agua discurra por la pared de varias de las dependencias interiores, llegando a enchufes o puntos de contacto con electricidad, el color blanco inmaculado de techos y paredes se ha vuelto negro, grisáceo o verde por las humedades sin atajar desde hace meses.

Trabajos recientes

Cabe recordar que en este centro, de la red Galiña Azul de la Xunta, se intervino meses atrás, pero parece que las obras no fueron del calado suficiente o no se actuó en la totalidad de la estructura que requería mejoras. Después de meses con esta problemática, que solo se alivia cuando el astro rey asoma por encima de las nubes y al menos el agua no corre por las paredes.

Consultado el gobierno local por este asunto, se asegura que ayer hubo una visita de técnicos para elaborar un informe que determinará las obras precisas. La Xunta recuerda que el mantenimiento corresponde a los ayuntamientos y que el importe de las obras realizadas es descontado en las aportaciones anuales, fijadas en función del número de plazas de cada centro.