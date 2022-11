La ANPA Xulio Lois reclama el cambio de horario en los buses

La ANPA Xulio Lois del CPI Plurilingüe de Rodeiro no está de acuerdo con los recientes cambios de horarios tanto de salida como de entrada del centro para los alumnos y los problemas que esto acarrea a la hora de trasladarlos en autocares a sus destinos. El colectivo de progenitores del centro rodeirense explica que “queremos que ya que se cambió el horario, los buses lleguen a las 16.20 horas. Todos, y que no esperen los niños. Y si no puede ser, volver a lo que teníamos antes”. Porque el pasado 7 de noviembre se adelantaron 10 minutos tanto la entrada como la salida de los estudiantes con el voto de calidad del director del centro. El adelanto supone, según la ANPA, que haya estudiantes que esperen en el patio vigilados por profesores a la presencia de un autocar que “siempre llega 12 minutos tarde”.

Los miembros de la ANPA Xulio Lois de Rodeiro se muestran muy preocupados por este inconveniente teniendo en cuenta la próxima llegada de la estación invernal y las molestias que pueden acarrear a los jóvenes alumnos del centro estar tanto tiempo en el patio. “Hay que tener en cuenta que entre los niños que tienen que esperar por el bus encuentran de todas las edades, desde pequeñitos hasta estudiantes de la ESO”, indican los padres y madres del centro. Los miembros de la ANPA Xulio Lois barajan movilizarse en el caso de que sus demandas no sean atendidas por quién corresponda. En este sentido, estudian la opción de organizar concentraciones delante del edificio del colegio de Rodeiro para visibilizar la problemática en torno a la recogida de los estudiantes en los autobuses.