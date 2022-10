La oveja negra de los tejados estradenses

En el casco urbano estradense hai un total de 45 construcciones catalogadas como patrimonio material recogidas en el Plan Xeral de Ordenanza Municipal (PXOM). Estos edificios están sujetos a una norma diferente, que busca conservar la integridad de elementos arquitectónicos antiguos de la zona. La normativa, dictaminada por Patrimonio, regula cómo debe operarse en caso de que se quieran realizar obras sobre estas construcciones, atendiendo a principios como el de no alterar la fachada original, o la estructura interna. También se establecen cuestiones estilísticas, como el tipo de cubiertas que deben poseer. En lo relativo a este último apartado, generalmente se suele apostar por teja curva del país, el material más común en los edificios y casas históricas de la zona. No obstante, existe una excepción.

Uno de los edificios de ese catálogo es la casa consistorial, ubicada en la Praza da Constitución. Como se puede apreciar a simple vista, el tejado de esta construcción no es de teja, sino de pizarra negra. Un material que se preservó incluso durante los trabajos de mejora realizados en el 2011, consiguiendo el permiso de Patrimonio al justificar el emplear esta piedra para la cubierta como elemento característico del edificio.

Ciertamente, la casa del Concello aparece en el imaginario colectivo con tejado negro. Desde poco después de su construcción, finalizada en 1912, cuando se utilizó teja plana, la mayor parte de los días de este edificio han sido con pizarra en su cubierta. El motivo por el que se decidió apostar por este material se desconoce, aunque podría tener que ver con su resistencia y durabilidad.

Por otra parte, a nivel estético, el propio edificio no sigue el esquema típico gallego. El estilo, que recuerda más bien a las construcciones europeas, especialmente a la arquitectura francesa, rompe con los preceptos de la época, al igual que los dos edificios promovidos por Manuel Porto Verdura, siendo uno de ellos el emblemático inmueble de la Farola, que por otro lado, sí cumplen con la máxima de los tejados de teja del país.

El concejal de Urbanismo de A Estrada, Gonzalo Louzao, explica esta excepción con la casas consistorial alegando que: “en el casco urbano las cubiertas en los edificios catalogados, junto con su área de afección, hay que hacer lo que diga Patrimonio. En este sentido, no hay nada de manual, pues se han visto casos muy diferentes. En el caso del Concello, si bien no siempre tuvo tejado de pizarra, a día de hoy no se imagina el edificio sin esa cubierta. Esto fue, al parecer, motivo de peso suficiente para que permitiesen matener este material al renovar el tejado. Aún así, la tipología tradicional de la zona es la teja del país”.