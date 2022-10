Las comarcas se quedan sin vivienda nueva: la usada concentra casi todas las ventas

No es un fenómeno reciente sino que se arrastra desde hace tiempo, aunque nunca a estos niveles. La compraventa de viviendas a estrenar en las comarcas no solo es residual sino que se sitúa en unos índices ridículos y de las 209 operaciones cerradas durante la primera mitad del año en las comarcas, solo cinco corresponden a hogares que no habían estado ocupados previamente. En el último lustro, el impacto de la vivienda nueva sobre el total de transacciones se situó en torno al 11% y ahora estamos hablando que cae hasta el 2,4 por ciento.

Los números de trazo grueso nos indican que entre enero y junio se formalizaron 209 compraventas, de las que 204 fueron de segunda mano, unos datos que van en consonancia con los de los tres primeros meses del presente curso. La escasez de vivienda nueva o el desinterés del comprador por este tipo de propiedades llega hasta el punto que los hogares de protección oficial, sin apenas mercado históricamente en la mayor parte de los nueve concellos, tiene más peso ahora al sumar 13 ventas. Estas operaciones se realizaron en Lalín (1), Silleda (4), A Estrada (7) y Forcarei (1). Sin ventas en Dozón En el desglose por municipios hay que reseñar que una vez más Lalín lidera el mercado inmobiliario al concentrar 82 transacciones, pero solo tres de vivienda nueva. Las otras dos corresponden a A Estrada y a Cerdedo-Cotobade, con un total de 46 y 20 compraventas en cada caso. En Silleda fueron en total 29, una decena en Forcarei y tanto en Vila de Cruces como en Rodeiro se concentraron seis ventas. En Agolada el balance divulgado recientemente por el Ministerio de Agenda Urbana apunta a cinco acuerdos en los primeros seis meses del año, por cero en Dozón. El volumen absoluto de 209 compraventas supone un frenazo al mercado inmobiliario en las comarcas después de la recuperación iniciada en 2019. En la primera parte de ese año habían sido 113 las transacciones cerradas (44 en Lalín, 23 en A Estrada y 19 en Silleda) para ascender a 149 en el primer semestre de 2020. El pasado ejercicio fue muy favorable para el sector y entre enero y junio la demanda creció hasta marcar el mejor arranque del año del último lustro, con exactamente 236 compraventas. Este volumen de demanda se distribuye entre las 111 realizadas en el término municipal lalinense, con medio centenar en A Estrada y 26 en Silleda. Las demás corresponden a: Vila de Cruces (13), Rodeiro (3), Agolada (10), Dozón (1), Forcarei (5) y 17 en Cerdedo-Cotobade.