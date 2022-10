Los institutos recuperan sin restricciones los intercambios y las excursiones de fin de curso

Los institutos de las comarcas de Deza y Tabeirós recuperan este curso los viajes de intercambios europeos y las excursiones de fin de curso sin restricciones. El año pasado fueron algunos los centros que mantuvieron estas actividades, pero debido a los diversos protocolos sanitarios, las iniciativas estaban muchos más limitadas. Con relación a los viajes de fin de curso, la situación era similar, el constante cambio en cuanto a los protocolos a seguir y la incertidumbre provocaron que, a pesar de que algunas de las excursiones fueran programadas, los centros tuvieran poco margen para organizarlas.

IES Laxeiro.

La coordinadora del proyecto, Mar García, afirma que el Erasmus se realizó igualmente el año pasado, con la diferencia de los destinos eran distintos, puesto que tenían que contactar con países que no tuvieran cuarentenas con España. De manera que en 2021 se trasladaron a Portugal y Grecia. Este curso, con una situación totalmente diferente los traslados serán a Polonia, Turquía e Italia. Está previsto que sean 21 alumnos en total quienes disfruten de esta experiencia.

IES Aller Ulloa.

El centro cuenta con intercambios de estudiantes con Italia, Polonia y Francia, las estancias se retoman en fechas que no suponen una distorsión en las evaluaciones y tienen una duración de entre una semana y 10 días. Los alumnos que participan en estas actividades son de 3º de la ESO en adelante. El instituto ya ha comenzado a contactar con los centros y agencias de viajes para cuadrar fechas, además de iniciar los procesos de pagos y autorizaciones pertinentes.

IES Pintor Colmeiro.

Tienen convenio de Erasmus con Rumanía, Italia y Polonia, en abril del año pasado fueron los estudiantes del centro quienes se trasladaron a estos destinos y del 17 al 22 de octubre será el centro silledense quien acoja a los alumnos de fuera. En su oferta destacan la realización de otros viajes próximamente de intercambios individuales con alumnos de ESO y Bachillerato durante una semana. Serán 6 los escolares escogidos que se trasladarán junto a 2 profesores.

IES Marco de Camballón.

No tienen programa de intercambio para alumnos, pero algunos docentes, por primera, han realizado un Erasmus Plus a Florencia, tal como afirma la vicedirectora del centro, lo que plantea la posibilidad de que el alumnado se pueda sumar próximamente a la iniciativa. En su programa para este curso, el instituto pretende recuperar muchas de las actividades, pero estas aún no han sido aprobadas por lo que no se puede adelantar nada.

IES Antón Losada Diéguez.

El director del instituto, José Manuel Puente, confirma que están trabajando para poder retomar los intercambios próximamente. Por el momento, solo se sabe que alguna iniciativa se llevará a cabo pero todavía es pronto, ya que el curso acaba de comenzar, y no se conoce si la propuesta será bien acogida y demandada por los alumnos.

IES Manuel García Barros.

La vicedirectora del centro, Patricia Pérez, asegura que no tienen actividades de intercambio, pero tras las limitaciones de los dos cursos anteriores han podido recuperar el resto de proyectos que estaban llevando a cabo anteriormente. Las principales novedades son las excursiones, en especial la de fin de curso para los estudiantes de 4º de la ESO, ya que supone el cierre de una etapa.

IES Nº1.

El instituto estradense no oferta intercambios estudiantiles con otros centros europeos, ni a corto plazo prevén implantar este servicio. Tras la pandemia si que esperan recuperar las actividades extraescolares sin límites de aforo ni protocolos sanitarios.

IES Chano Piñeiro.

Este centro no cuenta con ningún programa de intercambio entre sus estudiantes. Sin embargo, este año tienen como objetivo recuperar todas las actividades extraescolares con normalidad. Además, durante estos dos años, crearon otros proyectos que tuvieron gran éxito, como una feria con pernocta que el año pasado celebraron en Ponteceso, y que a lo largo del curso esperan poder repetir. Asimismo, la eliminación de las medidas sanitarias les está permitiendo iniciar la pronta organización de las excursiones de fin de curso, sobre todo la de 4º de la ESO. Los alumnos también podrán retomar la tradicional venta de bocadillos o bollería para recaudar el dinero que necesitan para el viaje.

Cuatro alumnas del Laxeiro se van a Polonia

Las cuatro alumnas del centro lalinense que fueron seleccionadas para el proyecto de intercambio estudiantil parten hoy hacia Polonia. La actividad se desarrollará en un instituto ubicado en el centro del país europeo. La estancia será de cuatro días y durante ese periodo las escolares que cursan el tercer año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tratarán temas en común que impulsen destrezas como la creatividad, la colaboración, el sentido crítico y los juegos tradicionales. En lo que respecta al alojamiento, las cuatro estudiantes se hospedarán con familias polacas con las que ya han podido conectar para conocerse. El proceso de selección para poder vivir esta experiencia comienza según la demanda que hagan los propios alumnos, en este caso el centro ofertaba cuatro plazas para este primer viaje de intercambio. Si sucede que el número de plazas es menor al de solicitudes el instituto tiene en cuenta otros criterios para decidir quienes son los que participan. En este caso en concreto valoraron la realización de trabajos relativos a los juegos tradicionales, además de un vídeo realizado por las escolares. En ambos proyectos, hechos completamente en inglés se tienen en cuenta diferentes aspectos que terminan por determinar quienes son los alumnos seleccionados. Asimismo, al igual que ocurre en otros centros que ofertan este programa, se valora positivamente el conocimiento del inglés en este caso para facilitar la integración en el país de destino.

La ANPA entrega los libros de segundo de Bachillerato

La ANPA del IES Laxeiro de Lalín entregó los libros de segundo de bachillerato a las familias socias y con hijos en dicho curso escolar. La asociación realizó la compra con fondos propios a través de las editoriales, pues aseguran que el presupuesto les salía más económico. Los alumnos se pueden llevar por 20 euros, que es lo que cuesta la cuota, libros que rozan los 50 euros. José Luis Pereira Seixo, de la ANPA, asegura que serán devueltos a final de curso, pues se trata de un préstamo y que además de estas compras, recibieron muchos libros heredados, sobre todo de materias troncales. Asimismo, la semana que viene será el turno de los alumnos de primero de bachillerato para recoger sus nuevos ejemplares. En este caso, son nuevos debido a la implementación de la nueva ley de educación que este año afecta a los cursos impares.