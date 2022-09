El Partido Popular presentó dos iniciativas que defenderá en el pleno de la Diputación de Pontevedra y que ponen el foco sobre las dificultades que están atravesando los concellos pequeños y medianos de la provincia para seguir prestando servicios fundamentales y básicos. Proponen que el aumento que la Diputación va a recibir a través de los tributos del Estado repercutan directamente en los ayuntamientos y que recuperen de la caja de anticipos. “Dos propuestas serias, viables y que pueden ayudar de forma decidida a los ayuntamientos de la provincia”, explicó el portavoz, Jorge Cubela.

“Llevamos semanas advirtiendo sobre las dificultades que están atravesando los pequeños y medianos ayuntamientos para garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios municipales básicos, como el saneamiento, el mantenimiento de instalaciones municipales, el alumbrado público... mientras el Gobierno provincial no hace absolutamente nada y mira cara otro lado”, denunció.

El diputado provincial y alcalde de A Estrada, José López Campos, señaló que que “estamos quedando rezagados, aumentan los nuestros costes pero no tenemos forma de aumentar nuestros ingresos, porque lo que no podemos hacer es repercutir este incremento a los vecinos. Nadie entendería que un concello incremente un 10% las tasas e impuestos de los servicios municipales, porque conocemos la situación que están pasando nuestros vecinos”. “Se dan las circunstancias para que la Deputación valore estas dos propuestas y ayude a los ayuntamientos en la prestación de estos servicios. Sabemos lo que están pasando los hogares y no podemos aumentar la presión fiscal ni prescindir de ningún servicio municipal”.