Los centros educativos abren el curso con casi 6.600 alumnos, tras ceder solo medio centenar

Tras más de dos meses de vacaciones, los alumnos de los diferentes centros educativos de Deza y Taberirós -Terra de Montes regresan esta semana a las aulas. En esta ocasión, la vuelta al cole no estará marcada por ningún protocolo sanitario, si no que las clases se volverán a retomar con total normalidad.

En los 25 centros de escolares de las comarcas, hay un total de 3.893 matriculados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, que registraba 3.985 alumnos. Esta reducción se produce en ambos niveles educativos. En Educación Infantil se produce un descenso de menos de casi una treintena de escolares, con un total de 27 y en Educación Primaria el volumen de matriculados también de decae, con respecto a los mismos datos del año anterior.

A pesar de esto, la situación varía dependiendo del centro, hay casos como el del Colegio Público de Silleda, el Ramón de Valenzuela de A Bandeira, o el Nosa Señora de Lourdes de A Estrada, donde la reducciones en el número de matriculados o incrementos llaman ligeramente la atención en relación a las informaciones anteriores. Sin embargo, en el resto de centros de las comarcas que sufren reducciones en su número de matrículas no oscilan demasiado de un año a otro, de hecho hay entidades que presentan los mismo números de un curso al otro.

Por el contrario, también se puede vislumbrar ligeros incrementos de inscripciones en 11 centros comarcales, las subidas apenas son significativas ya muchas no superan la decena de nuevos alumnos. Sin embargo, destaca el CPR Scientia Lalín, anteriormente conocido como Sagrado Corazón que recibe 34 estudiantes nuevos este año. Algunas de las subidas de menor importancia se pueden deber a la reubicación de los niños que acudían al CEIP de Merza, que este año cerró sus puertas.

En lo referente a Educación Primaria, el balance muestra una caída generalizada en el número de matriculaciones. Lo que da explicación al balance global. Esto explica que se trata de una tendencia que se seguirá dando en el futuro debido entre otros factores a la caída de la natalidad en las comarcas. En cuanto al crecimiento de matriculados, solamente 5 colegios registran este aumento, siendo la mayor cuota la del CPR Scientia Lalín, con la incorporación de 17 nuevos pupilos a sus aulas.

Diferencias geográficas

En cuanto al balance geográfico por municipios, se puede verificar que los colegios con mayor alumnado en primaria e infantil serán el Xesús Golmar de Lalín y el Figueiroa de A Estrada.

La localidad lalinense vuelve a ser uno de los municipios que presentan mayor número de inscripciones en Educación Infantil este curso, en relación al año pasado, le siguen en positivo las localidades de A Estrada, en mayor medida y con un crecimiento mucho menor le siguen Cerdedo, Agolada y Forcarei y Rodeiro.

Por contra los que contarán con menos actividad en sus aulas serán los de la Escuela Infantil de Donramiro en Lalín y Soutelo de Montes en Forcarei. Llama la atención con respecto a la primera información ya que la localidad, como bien se indica anteriormente es la que acoge a un mayor número de alumnos. Sin embargo, en comparación con los datos del año pasado se vuelve a observar el mismo fénomeno de 0 alumnos en Educación Primaria y un descenso de 4 en en Infantil. En cuanto al centro de Forcarei, también ha visto aminorada su actividad este año con 18 alumnos menos en primaria y también un pequeño recorte en la etapa infantil.

Bachillerato y ESO aumentan su alumnado

El comienzo de curso para los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato cuenta con un volumen de alumnado similar al del año anterior. Los centros de las comarcas suman un total de 2.697 alumnos, de los cuales, la mayoría cursan la ESO (1.912) y Bachillerato (696). La cifra restante se divide entre adultos que cursan la ESA (Enseñanza Secundaria para Adultos) que son 42, el Bachillerato para Adultos, en el que hay 40 matriculados y la EBI (Enseñanzas Básicas Iniciales) que cuenta con 7 alumnos. Con respecto al número de matriculados, crecen con respecto al año anterior a niveles generales pero dependiendo del centro la cantidad fluctúa pero no en más de una decena, a excepción de dos colegios: el IES Aller Ulloa de Lalín es el que ha experimentado una mayor bajada, aunque los datos no están contrastados con el centro ya que no han facilitado los números. A pesar de ello se ha podido realizar una estimación gracias a los registros de la Consellería de Educación de este año, con ellos se ha podido vislumbrar una caída de 14 alumnos en dicho centro, pasando de los 323 de la pasada campaña a 309 en la actualidad. En el polo opuesto se encontraría el IES Pintor Colmeiro de Silleda que aumenta en 17 el número de estudiantes para este curso. En la modalidad para adultos hay un leve crecimiento en todas las matriculaciones. El ESA es el aumenta en mayor volumen, pasando de 32 inscritos el año pasado a 42 este curso. Por su parte, el Bachillerato de Adultos y la ESI registran la inscripción de dos alumnos más este año. Aunque los datos sean positivos, estos no son definitivos ya que el proceso de admisión sigue todavía abierto para los tres institutos que acogen esta modalidad: el IES Laixeiro de Lalín, el IES Pintor Colmeiro de Silleda y el IES Antón Losada de A Estrada.