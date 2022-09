“Para mí la moda es una forma de vida, de poder expresarte y de trasmitir tu personalidad”

Paula Montoto Blanco (Lalín, 1986) es una diseñadora de moda y empresaria que, con su firma Montoto, acude hoy al Salón Internacional Who´s Next Summer que se celebra en la Porte de Versailles de París. Se trata de un evento líder de la moda internacional que reúne a visitantes y expositores. La marca lalinense presentará sus nuevas propuestas de cara a la campaña primavera/verano de 2023, conformada por materias naturales y orgánicas e inspirada en algunos de los parajes más singulares del planeta, en respuesta directa a la necesidad de luz después de un periodo de estrés y ansiedad.

–¿De dónde nace su pasión por la moda?

–Mi pasión por la moda viene desde muy pequeña. Mi familia ya tenía una empresa de géneros de punto, y nací en eso. Es algo en lo que ya me crié y en lo que me gustó seguir formándome y participando.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda?

–Yo ya desde pequeñita me crié entre máquinas de tejer y conos de hilo, siempre estuve muy vinculada a la empresa de mi familia y luego empecé a trabajar veranos. Cuando cumplí los dieciocho años me formé en diseño, estudié en Esdemga, que es una escuela que hay en Pontevedra, en la Facultad de Bellas Artes. A parir de ahí ya empecé a diseñar. Anteriormente sí que había participado en todos los procesos de la creación de una prenda y luego, a raíz de ahí es cuando empecé más con el mundo del diseño.

–¿Cómo fueron sus comienzos con su firma?

–Realmente nosotros seguimos con la marca que habían fundado nuestros abuelos en 1956 y en el 2011, tanto mi hermano como yo decidimos comprar la firma y seguir adelante. Los inicios no fueron nada sencillos, seguíamos dentro de una crisis, fue muy difícil empezar de cero, pero siempre pusimos muchas ganas y horas, y poco a poco la cosa fue saliendo.

–¿Cómo surgió la oportunidad de acudir al Salón Internacional Who´s Next?

–En realidad, nosotros ya llevamos muchas campañas yendo a la feria de MOMA, que es en Madrid y sentíamos que teníamos que dar el siguiente paso, de poder no solo trabajar en territorio nacional o Portugal, que es lo que estamos haciendo ahora sino de también poder trabajar en otros países. Ahí es cuando ya nos planteamos el asistir a esta feria.

–¿En qué se inspira para sus colecciones?

–Nosotros hacemos dos colecciones al año, hacemos una de invierno y otra de verano. De hecho, ahora vamos a presentar la colección de verano del año que viene. Cada año hay una temática diferente y tendemos a dividir nuestras creaciones en varios grupos, en diferentes tendencias. Este año, después de la época de crisis que pasamos y de tener que estar encerrados en casa por el covid, tenemos muchas ganas de viajar. Así que dejamos un poco volar la imaginación e intentamos ir a sitios que nos gustaría visitar. En esta colección de verano hay seis grupos y cada uno representa un territorio diferente.

–¿Qué podremos encontrar en esta colección?

–Tenemos una colección inspirada en los paisajes y dunas de Marruecos con mucho color y patrones más amplios y sueltos. También tenemos una creación llamada Isla María en la que buscamos incluir verdes. Presentamos otra inspirada en Moby Dick, en balleneros, en lo que serían marineros rudos, es un tema más marino mezclado con verdes y tejidos que simulen redes. Y otra más de fiesta con negros y brillos.

–¿Hay alguna marca o diseñador que usted tenga como referente?

–Sinceramente no. Si que es cierto que, a la hora de hacer una colección, o al menos lo que hago yo es estudiar un poco el mercado, pero tampoco me gusta mirar demasiado para no tender a hacer cosas similares. Me gusta que la inspiración me venga propia. Si que hay diseñadores que me gustan mucho e intento coger la esencia de cada uno de ellos, pero sin llegar a copiarme.

–¿Qué es para usted la moda?

–Para mí la moda es mi vida, es una forma de vida y de poder expresarte. Es una forma de trasmitir tu personalidad y tus sentimientos en ese momento.

–¿Qué opinión le merece la moda española en la actualidad?

–Yo sinceramente creo que está muy bien la moda española a día de hoy. Tenemos mucha oferta y eso es muy bueno, también hay muchos diseñadores nuevos, gente joven que quiere expresarse y sobre todo que tiene un público que busca poder hablar a través de su ropa. Siempre aposté mucho por la moda española. Creo que está muy bien a día de hoy, pero también considero que siempre fue muy buena. Tendemos a menospreciar un poco lo que tenemos en casa, pero considero que es importante lo que tenemos y lo hacemos muy bien. En Galicia además, hay mucha moda y muy buena.

–Pasando a un tema un poco más frívolo, como diseñadora ¿qué tendencias debemos tener en cuenta esta temporada?

–No lo sé, es algo que veo tan personal y es algo que veo muy bueno a día de hoy, porque no hay una tendencia fija que seguir, sino que cada uno se puede expresar a su manera y eso lo veo genial. Hay muchísimas vertientes y eso nos enriquece mucho a la sociedad.

–¿Qué proyectos prevé realizar próximamente?

–Dentro de dos semanas acudiremos a otra feria al MOMA, ya no solo iremos a esta de París, sino también a la de Madrid. A raíz de ahí, mi proyecto personal es cogerme una semana de vacaciones y luego empezar de lleno con la colección de invierno del año que viene. Queremos ir paso a paso e ir haciendo en base a la capacidad que podamos asumir.