La primera Festa da Artesanía da Cervexa de Lalín será del 16 al 18 de septiembre

El alcalde de Lalín, José Crespo junto al concejal de Festas, José Cuñarro, y el presidente de la asociación Galega de Operadores de Artesanía Alimentaria e Pensos, Carlos Brea, presentaron ayer la primera Festa de Artesanía da Cervexa en Lalín. La celebración se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre en la Praza da Igrexa.

El primer edil explicó en la comparecencia que la idea de realizar este evento surgió a raíz de que Brea le planteara la posibilidad de realizar una feria de artesanía, pero el año pasado no pudo ser ya que estaba muy avanzada la organización de la Feira do Cocido, y el ayuntamiento ya presentaba como novedad en esas fechas, la Feira do Mel, por lo que se optó por dejar la iniciativa para este 2022. A mayores el presidente de la asociación Galega de Operadores de Artesanía Alimentaria e Pensos propuso la creación de la fiesta de la cerveza ya que Brea se dedica a fabricar este producto.

En esta iniciativa colaboran diversos establecimientos del municipio. La idea prevista es montar una carpa de la que todavía se desconocen las dimensiones definitivas. Dentro de ella, se colocarán ocho estands de cerveza artesana, que será galaico-portuguesa con cuatro puestos para cada una. Asimismo, se albergará un espacio destinado a salsas picantes que ofrecerán comida de este estilo. También se habilitará un lugar para exponer queso de la zona con jamón, ya que este producto lácteo combina bien con la protagonista de la festividad. Por último, se ubicará un estand de comida que estará elaborado por tres restaurantes de Lalín: Bodegón A Cunca, Casa Currás y Restaurante Cabanas. El único requisito impuesto por la entidad organizadora para ellos es que sus elaboraciones deben estar relacionadas con el cocido o con productos de la zona y, a poder ser podrían incorporar a sus platos cerveza. Los pinchos que se pongan a la venta tendrán precios módicos que serán de 1, de 3 y de 5 euros.

En cuanto a los cerveceros, se espera que cada uno de ellos traiga tres o cuatros estilos distintos de cerveza, de manera que la gente que se aproxime al lugar pueda degustar la mayor cantidad de tipos posible. Los precios de las cervezas también serán de entre dos y cuatro euros.

Vasos serigrafiados

La feria contará también con un espacio donde se venderán vasos serigrafiados como conmemoración del evento por un precio 2 euros. Una de las características que presenta este producto es que incorpora dos marcas. Una de ellas indicará 10 cl para la degustación de las cervezas, que tendrá un coste económico y por otra parte estará la indicación de los 25 cl que se corresponde con el vaso completo. Para hacerse con los productos será necesario canjear el dinero por monedas de plástico. Esto se ha creado con la intención de dinamizar el evento evitando largas colas a la espera de cambio.

El toque musical del programa prevé que en cada uno de los días de celebración se realice un concierto sobre las 21:00 horas. Serán de diferentes estilos musicales con el fin de contentar a todos los asistentes. Para el primer día actuarán Toxo Guayaba que interpretan música cubana, la segunda jornada correrá a cargo del grupo country Broken Roads y como fin de fiesta, el día 18 realizarán su espectáculo de fados Iria Estévez y Gonzo Piña.