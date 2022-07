“Obviamente es uno de los proyectos que no va a estar listo para las elecciones, pero aspiro a que al menos pueda estar adjudicado y haciéndose”. Así se refirió ayer el alcalde de Lalín, José Crespo, al proyecto de reforma integral de la calle Areal, que confía poder sacar a concurso antes de que remate el presente año. El mandatario atribuyó la demora del proyecto a la complejidad técnica del mismo, derivada de la propia configuración de una de las avenidas de entrada al núcleo urbano o a la necesidad de obtener los preceptivos permisos del Ministerio de Transportes al formar parte de la traza de la N-640.

Los detalles de la intervención serán expuestos a los vecinos en una reunión, en la que el gobierno local le trasladará que las actuaciones programadas –el Concello encargó un proyecto a una empresa externa– si tienen una incidencia razonable sobre la circulación pueden generar rechazo del ministerio y no acabe aprobando la propuesta municipal. “Creo que va a valer la pena que lo estudiáramos tan a fondo estos meses y ahora lo que quiero es explicárselo a los vecinos, pues es una calle complicada, ya que en su momento hubo un problema de rasantes y cada uno hizo su casa como pudo”. La intervención incluye la reforma integral de las redes de alumbrado, agua y alcantarillado.

Por otro lado, Crespo aprovechó una comparecencia radiofónica para hablar de la evolución de las obras en el CEIP Xesús Golmar. La parte positiva es la reanudación de los trabajos por parte de la empresa, suspendidos días después de su inicio, pero el mandatario no es excesivamente optimista acerca del resultado final y por eso reitera que un incumplimiento de plazos conllevará sanciones a la concesionaria. “Sabemos que existe un problema de escasez de materiales que afectan a todas las obras en general. Estos días la empresa retomó los trabajos, pero está teniendo problemas de suministro, pero en todo caso espera llegar a septiembre con lo máximo ejecutado posible”, dijo.

Atención sanitaria

“Son temas recurrentes y ya basta de estar mareando la perdiz. Un día presenta algo el BNG, otro día el PSOE y otro, Compromiso, pero estos temas ya fueron tratados y ya está”, declaró en relación a la reivindicaciones de la oposición sobre la necesidad de incrementar los medios de transporte sanitarios en el municipio. “Nosotros somos gente de gestión, no de falabaratos y de poner veinte tuits o un post en Facebook y decir que eran muy buenos gestionando cuando está claro que no hicieron nada durante cuatro años comparado con nosotros”.

El primer edil aprovechó las demandas de la oposición sobre la necesidad de incrementar el número de ambulancias para recriminarles que utilizasen el episodio del vecino de Donsión fallecido días atrás para hacer política. “Hay que tener poca desfachatez para culpar de todo esto al gobierno local; como si nosotros tuviésemos la culpa de eso, pero es que encima el trato recibido por sanidad fue magnífico y la hija [del finado] me lo confirmó”. Alude a un comunicado emitido por la familia del fallecido “en el que decían que le parecía vomitivo que se usara eso políticamente con su familiar”, declaró.

En otro orden de cosas, Crespo mostró su satisfacción por el funcionamiento del aula de la UNED en esta nueva etapa, ya con José Antonio Rodríguez como coordinador. En esta línea celebró que en la oferta educativa se vaya a incluir para el próximo curso el grado de Educación Infantil. “Una vez que denominaron coordinador a José Antonio Rodríguez fue todos sobre ruedas porque es un gran trabajador”, dijo.

Homenaje a Manuel Ledo el 26 y el 30, a Abeledo

Dos lalinenses serán homenajeados este mes: el jardinero Manuel Sánchez Ledo, fallecido hace ahora casi un año, y el excomisario de la Policía Nacional Rafael Abeledo López. El regidor concretó que el tributo a Ledo será el próximo martes 26 a las 20.30 horas en la rotonda en la que confluyen las avenidas Xosé Cuíña y Madrid. El acto consistirá en la plantación de un árbol amenizado con la música de la banda de rock AC/DC. “Sonarán las piezas que más le gustaban a él, que un día me comentó que cuando muriese quería que le pusiesen rock and roll, porque recuerdo que Manolito era un viejo rockero”. También está previsto que intervengan sus amigos Javier Novo y José García. “Lo que más le gustaban eran las rotondas y también era un encargo mío de que estuviesen bien cuidadas y a él se le pondrá una especie de acacia con flores muy vistosas, además de descubrir un monolito”. Abeledo recibirá la Medalla de Ouro de Lalín el sábado día 30 a las 12.30 horas en el salón de plenos pues el exfuncionario de Goiás pidió que se tratase de un acto íntimo al que se invitará a la corporación. Con esta distinción se pretende poner en valor la inestimable colaboración de Rafael Abeledo en la consecución para el municipio, en 2015, de la oficina de tramitación del DNI, pasaportes y documentación de extranjería. “Si la tenemos es porque se hizo una buena gestión y sin duda tengo que darle las gracias a Ana Pastor, que nos echó una mano cuando era ministra, pero el amigo Abeledo nos echó una mano en la parte administrativa y nos hizo ahorrar dinero porque los concellos pagan mucho por esas oficinas y nosotros no paganos nada”, indicó.