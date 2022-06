J. A. Fernández vuelve a las librerías

El MOME de A Estrada acogió ayer la presentación del nuevo libro de relatos de Juan Andrés Fernández, director de la revista A Estrada, miscelánea histórica e cultural. El historiador y docente llevaba dos años trabajando en este proyecto, aprovechando el tiempo libre que le proporcionó el confinamiento y la pandemia.

En el acto estuvo acompañado de dos amigos, Armando Requeixo y Antonio Piñeiro, con los que comparte, entre otras muchas cosas, la faceta de docente y escritor, siendo Piñeiro el autor del prólogo de la obra. También asistieron el alcalde del Concello de A Estrada, José López, y el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García.

El título de esta entrega es quizás lo primero que destaca, Demasiada luz. En palabras del propio Juan Andrés, se trata de “un título abierto, que queda sujeto a la interpretación del lector”, si bien refiere a uno de los 18 relatos breves que conforman este trabajo, en el que el protagonista habita en un país tropical y se queja de la constante claridad.

Este formato corto de escritura no es novedoso en Fernández, cuyos dos títulos de ficción anteriores, Guendufe o anano y Os nomes do vento, también siguieron este modelo, una preferencia que justifica explicando que “me gustan las formas corta porque desde el principio ya estoy atisbando el final. No sería capaz de ecribir una novela y dedicar un capítulo a la descripción de un personaje, prefiero el flash, el golpe emocional al lector que suponen los relatos”.

Con todo, el autor explica que este trabajo alberga una novedad, la combinación de relatos breves y cuentos, jugando con la extensión de las historias, y atado todo por el hilo conductor de la literatura, un tema al que las diversas narraciones vuelven una y otra vez, de manera más o menos explícita.

Por otra parte, esta es la tercera vez que Fernández trabaja con Edicións Fervenza para publicar sus textos, una lealtad que achaca a que “nunca me he planteado publicar con otra editorial. Con Edicións Fervenza y Manuel Núñez hay una amistad que nos une desde hace muchos años. Me permite involucrarme en el proceso de edición, compartir mis opiniones en relación a la ilustración o el maquetado, y revisar juntos las correcciones. Trabajamos mano a mano, es un sistema que funciona y no hay porqué cambiarlo”.

Y es que a él no le importa la difusión de sus escritos, que una vez son publicados considera pasan a ser del dominio de sus lectores. Unos lectores que no tendrán que esperar mucho hasta poder disfrutar de un nueva obra de este autor, pues Juan Andrés ha confesado que se encuentra inmiscuido en varios proyectos que espera publicar en los próximos dos años.

Uno de ellos es una colección de 30 cuentos infantiles dedicados a su nieto, que ya se encuentra en fase de ilustración, a mano de Gabriel Iglesias Sanmartin, con el que ya trabajara en Guendufe Anano.

Quizás la carrera como escritor de ficción de este historiador natural de Pontecesures pero afincado en A Estrada haya empezado relativamente tarde, como él mismo apunta, “siempre me gustó escribir, aunque no fue hasta que me jubilé y pude disfrutar de más tiempo libre que decidí ahondar en este interés”, pero desde que dio el paso, su proceso creativo ha sido una constante, con una publicación en 2018, otra en 2019, y tras el parón que supuso la pandemia para el sector editorial, una vuelta a las librerías en 2022.

La evolución en el estilo para él es apenas perceptible, pues “si bien siempre estamos cambiando y evolucionando, al empezar en esto tan tarde, hay menos margen de cambio. Al fin y al cabo, quizás sus primeros títulos de ficción sean tardíos, pero la carrera de Fernández no necesita presentación, después de numerosos años de recorrido a cargo de diferentes revistas culturales e históricas, y varios artículos periodísticos y académicos bajo su nombre. Y es precisamente esa destreza con las palabras y el lenguaje lo que hacen su obra un placer para la lectura.