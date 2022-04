El presidente de Aprodeza, Manuel Taboada, será el nuevo presidente durante los dos próximos años de Xuncoga, la única cooperativa de segundo grado de la comarca. Taboada, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, fue escogido por unanimidad, y formará parte de un consejo rector en el que Cobideza (que no acudió a la asamblea) asumirá posiblemente la vicepresidencia; O Rodo, la secretaría y Campodeza la tesorería. El resto de cooperativas que integran Xuncoga ocuparán las vocalías.

Manuel Taboada releva, de esta forma, a Manuel Fernández, que estuvo al frente de Xuncoga desde 2018. En teoría, la presidencia de Xuncoga debe mudarse cada dos años pero en 2021 (las elecciones no pudieron celebrarse ene 2020 por la pandemia sanitaria), el ya expresidente de Gandeiros do Deza fue reelegido en el cargo, pero no por unanimidad: el presidente de O Rodo, José Luis Camiñas, votó entonces en contra, recalcando el carácter rotatorio del cargo. Es más, el mismo pasó a ocupar una vocalía, dejando la vicepresidencia que ocupaba hasta entonces.

Haciendo balance de su gestión durante estos cuatro años, Manuel Fernández explica que en la actualidad “Xuncoga está en su mejor momento”. Cuando asumió la presidencia, la cooperativa tenía una producción mensual de pienso de entre 900.000 y un millón de kilos. Hoy la cifra se sitúa ya en los 1.400.000 kilos de pienso al mes. El cierre de cuentas fue hace un par de semanas, y fue positivo. “Xuncoga ahora mismo no debe nada, está mejor que nunca”, ya que está prácticamente amortizado el crédito que se pidió en su momento para, entre otras cuestiones, comprar carros mezcladores.

Fernández destaca también en estos cuatro años de mandato la colocación de paneles solares, que tuvieron un coste de 80.000 euros. Puede parecer una cuantía elevada, pero está claro que la inversión compensa: la cooperativa ahorra en energía nada menos que 3.000 euros al mes.

El eterno debate de la fusión

Una cooperativa de segundo grado integra, al menos, a dos cooperativas, y su finalidad es desarrollar fines económicos de sus integrantes. En el caso de Xuncoga, está conformada por siete entidades: Cobideza, Valle del Deza, O Rodo, Aprodeza, Campodeza, Trasdeza y Gandeiros do Deza. En 2018 surgió el debate sobre la necesidad de fusionar cooperativas, para contar no con una de segundo grado, sino con una gran cooperativa de ámbito comarcal. Podemos pensar en el ejemplo de fusión de municipios para optimizar servicios o, sin salirnos de las cooperativas, en los ejemplos de Aira o Clun.

Precisamente, el debate apareció tras la creación de Aira, antes de 2018, fruto de la fusión en una única entidad jurídica de las cooperativas Agris, ICOS, Cogasar, Coelplan y Aira. Ayer, al ser preguntado por esa posibilidad de fusión, Fernández zanjó el asunto con “vamos a estar todos juntos y a defender Xuncoga, como tiene que ser”. En 2018 se había mostrado reticente a esta fusión, algo que sí veía con buenos ojos Camiñas y el presidente de Cobideza, Román Santalla.

Un millar de incorporaciones

Al margen de la fusión o no, Xuncoga también ha conseguido en estos últimos años incorporar a 1.000 nuevos ganaderos, la gran mayoría gente joven que decide trabajar de forma profesional en el sector primario, un área económica que no solo tiene que capear con sus propias crisis de precios, sino que se ve afectada por los reveses de otros sectores.

El último fue la huelga de transporte iniciada a mediados de marzo por la Plataforma en Defensa del Transporte, y que duró tres semanas. Las dificultades para transportar cereal desde los puertos y poder seguir elaborando pienso ralentizó, y mucho, la distribución de este alimento entre las granjas de las comarcas. Desde Xuncoga “nos sentamos con los transportistas y hubo acuerdo. No perdimos ningún cliente”. Manuel Fernández deja la presidencia de Xuncoga y desde hace dos años cedió la de Gandeiros do Deza a Orlando González. Sí sigue al frente de Xundeva.