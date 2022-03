Un nuevo mapa para las Santas Tapas

La Asociación de Hosteleiros de A Estrada, con Adriana Abelleiro a la cabeza, ya tiene en sus manos la lista definitiva de los establecimientos que participarán en esta nueva edición de las Santas Tapas después del parón forzoso de dos años causado por la pandemia y el COVID.

En esta ocasión participarán un total de 25 locales, concretamente: el Samaná, Os Peares, O’Lar, Eureka, Velis Nolis, Florida, Bodegón, Enredo, Mesón da Estrada, O Candil de Silvia, Malo Será, Oasis, Scala, Paseo, Parrillada a Brasa, O Xulia, Ananás, Regatos, Bodeguiña, 20 Berzas, Andalucía, Navegación, As 3 Portiñas, A taverna da Feira, y el Amadeus.

Los fanáticos de las tapas podrán degustarlas en los mencionados establecimientos desde el miércoles 13 de abril por la tarde hasta el domingo 17 a mediodía, a un precio de 2,50 euros cada una. No obstante, lo que todavía no se sabe es cual será la disposición de las diversas rutas que ya son habituales y que en el 2019, por ejemplo, contaban con nombres de figuras emblemáticas de la literatura gallega, como Rosalía de Castro, Castelao, Neira Vilas o Valle Inclán. Al igual que desconocen qué otras actividades complementarias se llevarán a cabo para ayudar a animar el ambiente. Abelleiro confiesa que se encuentran en la recta final para ultimar los detalles, y esperan tener todo cerrado a finales de esta semana.

Lo que llama la atención, sin embargo, es el cambio que el panorama hostelero de A Estrada ha pegado en estos tres últimos años, marcado por el cierre de varios negocios, pero también por la apertura de otros nuevos.

Esta realidad no resulta alocada al tener en cuenta la inestable situación a la que los empresarios de este sector tuvieron que hacer frente desde el 2019, última entrega de esta iniciativa. Una situación que giraba entorno a restricciones en el aforo, mascarillas, distancias de seguridad, y sobre todo, límite horario.

Muchos no fueron capaces de mantenerse a flote y tuvieron en que echar el cierre. Es el caso del bar Nicol’s, la Nixon, el Boliche, el Come bebe cala, Robert’s Café o el Acapulco. Aparte, restaurantes como el Gran Vía se mantienen abiertos pero este año no participarán en la iniciativa.

Para una villa de las dimensiones de A Estrada, tener tantos negocios cerrados puede resultar preocupante, pero lo cierto es que en su sitio otras puertas se abrieron, que además presentarán su aportación a las Santas Tapas de este 2022. Entre los nuevos nombres de la lista están: Ananás, Malo Será y Parrillada a Brasa. Eso sin contar locales con años de trayectoria pero que se unen por primera vez, como el Regatos o la Bodeguiña.