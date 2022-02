Entre o tempo, frío pero sen choiva, a relaxación da pandemia e as ganas que habia de volver poñer o disfraz tras a paréntese do ano pasado, era visto que o Entroido iba ‘petalo’ onte nas comarcas. É certo que a maioría dos actos se concentraron en Lalín, na Bandeira e na Estrada, pero nas outras vilas tamén houbo veciños que se apuntaron a sair tomar o vermú disfrazados.

E precisamente o vermú volveu triunfar en Lalín. Non había convocatoria oficial do Vermú de Señoritas, pero a organización deixou a porta aberta a quen quixera celebralo por conta propia, sempre coas medidas sanitarias que marca a COVID. Así que eles volveron subir aos taconazos e meterse en faldas de tubo, mentres elas repasaban cómo era iso de facer o nó da corbata. Dende o Concello, onte programouse unha batukada itinerante polas rúas desde as doce da mañá, e a media tarde actuou a charanga Leña Verde. Para hoxe domingo, desde as 12.30 haberá animación de rúa con cabezudos. Lalín, ademais, ten en marcha un concurso virtual de disfraces. Hay que subir as fotos ao perfil do Concello no Facebook. O disfraz de familia ou grupo máis votado recibirá un vale de compra de 100 euros, e o mellor disfraz individual, de 50.

Batallas dialécticas

E os cabezudos foron tamén os encargados de abrir o día grande de Entroido na Bandeira, a única localidade da zona, xunto a Lamela, que este ano representa a tradición do Alto dos Xenerais. Tras este desfile matutino, pasadas as 16.00 horas comezaba o das carrozas e os 16 Xenerais, todos da Bandeira. Foron 8 os que protagonizaron o Alto. Coma sempre, as batallas dialécticas tiñan dous bandos: o de Mandias e o da Bandeira, pelexando por rebasar as fronteiras do seu territorio e invadir o do inimigo.. Nas coplas, falouse de cuestións como a violencia machista ou a riqueza cultural da vila, reflexada na Festa da Empanada, no Esmorga Folk ou na festa do San Cristóbal.

Déronlle paso ao Alto Infantil, da man de seis estudantes do CEIP Ramón de Valenzuela, que xa ofreceran días atrás unha demostración no seu colexio. Para rematar a xornada, houbo un baile de disfraces, tamén na Praza Juan Salgueiro. Ao longo da velada entregáronse os premios aos mellores disfraces individuais, disfraces infantís e comparsas.

Para quen queira seguir disfrutando deste domingo do Entroido sen sair de Deza, na Agolada o desfile comeza ás 17.00 horas, con 760 euros en premios. En Ponte (Silleda), o local social acolle desde as 15.30 horas un festexo con xogos populares e pinchos gratis.

Gala de Entroido

A Estrada, pola súa banda, viviu unha intensa xornada de Entroido. A festa comezou xa ao mediodía, con numerosas persoas disfrazadas que se deron cita na zona dos viños para o vermú. Neste día celebrábase o concurso de disfraces organizado pola Asociación de Hosteleiros da Estrada, nesta ocasión arrincando ás doce do mediodía e finalizando de madrugada, o que fixo que os estradenses aproveitasen o día para lucir os seus disfraces individuais, por parellas e en grupos. Pola súa banda, Sabucedo e Couso tamén tiveron na xornada de onte as súas particulares celebracións de Entroido, do mesmo xeito que Soutelo de Montes.

No día de hoxe, A Estrada vivirá outro momento especial nestes entroidos, coa organización dunha festa no Teatro Principal. A partir das 18.00 horas terá lugar a “Gala de Entroido” de 2022, que contará coa actuación de Axé Abahía Batucada, Lume na Lareira e o Padre Xiao, ademais das comparsas de San Miguel de Castro e a do CEIP Figueiroa. Contarán ademais coa pouco convencional intervención dos Xenerais dá Ulla sen os seus emblemáticos cabalos. O actor estradense Isi será o encargado de presentar as diversas funcións. Cabe lembrar que o Concello da Estrada xa anunciou que haberá unha segunda función desta Gala do Entroido. Será o próximo martes á mesma hora e de novo no mesmo escenario que no día de hoxe.