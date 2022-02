La importancia de conectar

Hoy en día podría decirse que internet es un servicio de primera necesidad, ya que gran parte de la actividad de las sociedades actuales se lleva a cabo a través de la red, sea trámites, teletrabajo, o consumo de ocio. No obstante, dada la constante evolución del mundo tecnológico actualmente no es suficiente con tener cobertura, sino que debe disponerse de alta velocidad para poder ejecutar las diferentes acciones. Es ahí donde entra la fibra óptica, un término que a muchos vecinos del rural estradense les sonará familiar por las dificultades que se interponen entre ellos y este bien.

Desde 2017 hasta hoy la teleoperadora Telefónica, con fondos públicos europeos, se ha hecho cargo de las labores de expansión de fibra en los diferentes núcleos de población del rural estradense, lo que ha dotado a unas 10.000 viviendas, tanto en el casco urbano como en el resto del concello, de conexión, con previsiones a incrementar esta cifra a 16.000 a finales del plan 2019-2021, a punto de finalizar. Gracias a ello, hogares de las parroquias de Vea, San Pedro de Ancorados, Loimil, Guimarei o Liñares ya disfrutan de internet de alta velocidad. Pero, ¿qué pasa con el resto?

Son muchos los estradenses que a diario acuden al Concello para solicitar la instalación de este servicio, con la esperanza de que alguien de respuesta a sus peticiones. En cambio, al llegar allí se encuentran con la sorpresa de que la Administración Municipal no gestiona dichas labores y que por lo tanto lo único que puede hacer es actuar de intermediario entre el cliente y la teleoperadora, para hacerle llegar dicha solicitud. En ocasiones incluso recomiendan que se reúnan firmas de varios vecinos interesados para ejercer más presión a Telefónica y que de ese modo haya más posibilidades de que la empresa incluya al núcleo en sus planes de expansión. Pero más allá de este papel, el Ejecutivo tiene las manos atadas en lo tocante a este tema.

Al preguntar cuáles son los criterios que sigue la compañía para decidir a qué lugares lleva el servicio y a qué lugares no, el gobierno local tampoco tiene conocimiento, pues es información que no se les facilita. E incluso una vez se les confirma que sí hay planes de llevar fibra a un punto concreto de la localidad, la empresa no determina el plazo en el que la instalación será realizada.

Por otra parte, han sido varios los casos de viviendas que denunciaron non tener acceso a fibra óptica pese a encontrarse en un núcleo en el que sí se ofrece ese servicio. El motivo tiene que ver con las características de estas infraestructuras, que en el rural consisten en la implantación de cables de fibra a través de los postes ya existentes de la compañía. Estos cables conectan las viviendas a las cajas CTO desde las cuales se accede al servicio. El problema es la distancia que los cables abarcan, un máximo de 500 metros desde el inmueble a la caja. Lo que finalmente resulta en una traba más a la hora de que los usuarios del rural puedan disfrutar de conexión de alta velocidad, una desventaja de la que parten frente a habitantes de áreas más urbanas.