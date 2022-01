El inicio de las obras de peatonalización de la Calvo Sotelo abre el debate entre los vecinos

El Concello de A Estrada comenzaba ayer las obras de humanización de su céntrica calle Calvo Sotelo, centro neurálgico del casco urbano, conectando la Porta do Sol con Plaza de Galicia, o como comúnmente se la conoce, “la farola”.

Ante este cambio de aspecto que va a sufrir la localidad, se plantea un debate en las calles, con vecinos que se muestran a favor y otros más refractarios. La población parece estar equitativamente dividida en este conflicto de opiniones, con igual número de locales a favor que en contra, al menos de los que se quisieron manifestar al respecto.

En esta primera jornada de trabajos, con los incipientes ruidos, las vallas, la circulación entorpecida y demás inconvenientes que se prevé duren unos tres meses, según adelantaba el concejal de urbanismo municipal, Gonzalo Louzao, algunos lo toman como un mal menor por una buena causa, mientras otros denotan descontento.

Entre los defensores las razones que más abundan para apoyar esta iniciativa son la mejora en el aspecto de la zona, así como en la tranquilidad del viandante. El hecho de que los vehículos tengan prohibido el paso, excepto carga y descarga en horarios delimitados, dará mayor capacidad a los bares en sus terrazas, y habilitará más espacio para que los más pequeños puedan jugar con la certeza de sus padres de que no correrán riesgo de ser arrollados por un turismo. Otro punto a favor es, según comentan algunos de los entrevistados por la vía, el hecho de que pueda suponer un reclamo para visitantes. Muchos tienen la esperanza de que con le peatonalización de la calle principal se dote de mayor atractivo al municipio, animando a habitantes de la contorna a pasar alguna tarde de fin de semana por la zona, parándose a comprar en los comercios locales, o a tomarse algo en los establecimientos de hostelería.

No obstante, como ya se adelantaba antes, no todo son buenas acogidas. Al igual que los defensores, los detractores tienen sus argumentos de peso para fruncir el ceño ante los primeros avances de las obras. La gran mayoría se muestra escéptica respecto a la repercusión que la falta de movilidad por la zona tendrá en los comercios. Mientras unos lo ven como algo positivo, otros opinan que el hecho de apartar completamente la circulación de vehículos por esta calle evitará que aquellos usuarios que estén de paso por el pueblo no tengan que acceder a esta área comercial para nada, pasando por la localidad sin pena ni gloria, y por lo tanto dejando poca repercusión monetaria en la villa. Asimismo, la falta de áreas destinadas al estacionamiento también preocupa, dado que los aparcamientos habilitados por el Concello se encuentran lejos del núcleo urbano.

Mª Dolores Novoa | Comerciante de A Estrada: “Ya tenían que haberlo hecho antes, nos va a venir muy bien”

La regente de la mítica mercería estradense Lolita e Carmiña es optimista en cuanto a la repercusión que las obras tendrán en su comercio y los demás de la calle. Considera que gracias a la peatonalización y una mejora en la estética de la zona se conseguirá atraer un mayor número de clientes, “ya tenían que haberlo hecho antes, esto nos va a venir muy bien para el establecimiento. Total, ya llevábamos dos años con la calle cortada, y los coches ya no podían pasar, estábamos acostumbrados”.

Araceli Ramos | Vecina de A Estrada: “El problema ahora va a ser dónde aparcar los coches”

Una de las vecinas de A Estada, Araceli Ramos, comentaba su preocupación respecto a cómo la peatonalización de las obras repercutirá negativamente en la vida de la calle, así como en los comercios, por el hecho de verse limitada la circulación de vehículos, así como la falta de áreas de aparcamiento: “el problema va a ser dónde aparcar los coches los días de lluvia, los aparcaderos están lejos y no hay muchos. El comercio necesita que la gente pase y se fije en sus escaparates, así lo veo difícil”.

Ana Belén Lejido | Comerciante de A Estrada: “Cada vez expulsan más a la gente y cuesta que vengan a comprar”

La comerciante del establecimiento O gran da terra, en las galerías 2000, no ve conveniente la humanización de la Calvo Sotelo para su negocio, al considerar que la falta de circulación de turismos por la zona va a disminuir la vida de la calle: “Cada vez expulsamos más a la gente, y cuesta más que vengan a comprar. Si los coches no pueden pasar, menos gente que pueda estar de paso por el pueblo tendrá acceso a esta zona. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo, no queda otra”.

Mª Dolores Santiso | Vecina de A Estrada: “Cuanto más bonita esté la calle principal, mejor para pasear”

María Dolores Santiso, estradense, espera con curiosidad ver el estado final en el que quedará la céntrica avenida de Calvo Sotelo tras los trabajos de humanización, y considera que todo lo que sea mejorar el aspecto de la localidad es positivo. “Cuanto más bonita esté la calle principal, mejor para que la gente se anime a pasear por ella. Está claro que no es del gusto de todos, pero yo creo que nos va a venir bien y que puede ser un buen reclamo para que más gente se anime a venir al pueblo”.

Belén Bernárdez | Vecina de A Estrada: “Hay que esperar a ver cómo queda, pero me parece buena idea”

La vecina estradense Belén Bernárdez se muestra complacida con el inicio de las obras de peatonalización, si bien es consciente de que durante el tiempo que los trabajos duren, los viandantes pueden encontrar la situación un tanto molesta. De momento prefiere no juzgar y espera a ver el resultado final, aunque a priori le parece buena idea: “hay que esperar y ver cómo queda, pero me parece buena idea. Sé que hay gente que no está de acuerdo por el tema de los coches, pero ya estaba cortada de antes”.

José Manuel Núñez | Vecino de A Estrada: “No hacía falta, esto va a hundir el comercio, es dinero tirado”

A José Manuel Núñez, vecino de A Estrada, no le acaba de convencer la humanización de esta vía principal del pueblo. Por un lado, teme que afecte negativamente al comercio local, mientras por otro también lo considera un gasto innecesario de fondos públicos: “No hacía falta, la calle ya estaba bien antes. Veremos como va a funcionar el comercio después de esto, yo creo que a las tiendas de aquí (Calvo Sotelo) las va a hundir. Es dinero tirado, ya estaba todo bien arreglado, con aceras bastante anchas”.