Los Reyes de A Estrada van en sudadera

Las Navidades son una época que a la mayoría de la gente suele gustar. Los familiares se reúnen, amigos que viven fuera vuelven al pueblo, las personas se unen y se sienten queridas. Una sensación de calidez reina en el ambiente, casas llenas de voces y de risas enlatadas, luces, ingestas excesivas de comida, y regalos, muchos regalos.

Esos obsequios que se colocan debajo del árbol navideño, o se dan en mano, no importa. Ese gesto que indica que otra persona ha pensado en ti, que para ella tú eres importante. Por desgracia, no todos tienen la fortuna de poder recibir esa clase de cariño en estas fechas, ni en otras, pero en estas parece doler más.

Los años pasan, uno se hace mayor, envejece, y en algún punto, aquellos que lo rodeaban ya no están. En esa última etapa de la vida, los ojos de la gente se humedecen más fácilmente, las miradas se vuelven nostálgicas, los suspiros profundos, y la vulnerabilidad, consciente.

No es fácil que la gente joven pueda empatizar con ese sentimiento, especialmente la adolescente, que atraviesa esa época en la que uno se siente eterno, pero los muchachos del Centro Juvenil A Estación de A Estrada no son unos chicos cualquiera. Desde hace años su sensibilidad los ha llevado a preocuparse por sus mayores, y un año más demuestran su cariño a través de la confección manual de unos lapiceros con forma de Reyes Magos para obsequiar a los usuarios de la Residencia de A Estrada. Aunque esta vez, a causa del COVID, no pudieron entregárselos directamente.

Annie Sánchez, que junto a Alonso de la Cartera se encarga de gestionar todas las tareas administrativas asociadas al centro, comenta que “todas las ideas son de los chicos,”. En concreto, esta iniciativa parte de la joven de 17 años Sofía Martín, de la asociación Imaxina e Axuda, “fue ella la que sabiamente apuntó que debido a su edad. los abuelitos de la residencia seguramente se sintiesen más cercanos a la tradición de los Reyes Magos, por lo que sugirió hacer algo relacionado con eso”.

Sofía y sus compañeros se pusieron manos a la obra, empezaron en un taller de manualidades para niños realizado en el evento de 1 Kilo de Diversión, donde “los niños que lo deseasen podían hacer un lapicero extra y donarlo”. Entre los donados y los realizados por el propio equipo, se dio forma a los 31 lapiceros que hoy ya adornan las mesitas de noche de los ancianos de la Residencia.

Sánchez añade que los regalos, sostenibles, fueron hechos a mano usando material reciclado.