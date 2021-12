“Lo he tomado como un retro personal, ambientado en A Estrada”

La psicopedagoga estradense Andrea Valcárcel Couceiro, especializada en acoso escolar, se aventura con su primera novela en el género del suspense tipo thriller. Mi Inspiración, que así se titula la opera prima de esta apasionada de la lectura y la escritura, está recreada en la localidad de Moreira, muy cerca de A Estrada, aunque parte de su trama discurre en otras localidades gallegas, como O Grove o A Coruña. La novela, ya a la venta, se presenta distribuida en doce capítulos.

–¿Qué historia trae consigo ‘Mi Inspiración’?

–En esta novela se visualiza la frustración de un escritor que se obsesiona por volver a escribir otra novela que alcance el éxito ya vivido con su anterior obra. Para salir de ese bloqueo le pide a su pareja que vayan a pasar unos días a la finca que tienen sus parientes en Moreira. Allí espera encontrar la inspiración mientras ella puede desconectar disfrutando de la naturaleza. Pero lo que parecía ser algo idílico se convirtió en una pesadilla. En ese lugar los acontecimientos vividos le llevan a estar declarando en la comisaría de Santiago de Compostela.

–¿Qué busca Andrea Valcárcel Couceiro con esta obra?

–Escribí “Mi Inspiración” como una meta personal; el decirme a mí misma, ¿por qué no? Por eso me he embarcado en la aventura de escribir mi primera novela. Dejar por un tiempo el papel de lectora para experimentar con el de escritora.

–¿Qué le inspiró para ambientar la obra en A Estrada y en los alrededores de A Coruña?

–Sin duda el ser gallega y ser parte de esta localidad, quise hacer un guiño a mi gente. Es fundamental para mí estar a gusto, de esta manera, centrándome en lugares relacionados conmigo y con los míos, lo he disfrutado mucho. Destacar, aunque sea en breves pinceladas, algunos de los lugares maravillosos que tenemos en nuestra tierra. Esos tres días suceden en una finca real y poder pasearme por ese campo, esa casa y lo que la rodea conociendo muy bien el lugar, ha sido muy motivador. Ahí me inspiré para dar vida a esos personajes.

–¿Hay algo de realidad en esta obra?

–No. A nivel personal no hay nada real. He hecho ese guiño que te comentaba antes a diferentes personas, utilizando nombres propios o de ciudades, fechas y datos similares para que sepan que son importantes para mí, pero nada más. El escenario es real, pero todo lo que ocurre es ficticio.

–Entiendo que durante la pandemia por Covid-19 le surgió la idea de hacer este proyecto, ¿por qué?

–Me fui planteando la posibilidad de escribir en el momento en que nos confinaron por la pandemia. En ese instante hice un curso que me fue muy útil sobre cómo planificar una novela y al siguiente año, poco a poco, aprovechando los ratos de relax, iba construyendo la historia. Pero lo que más me motivó fue el saber hasta dónde podía llegar. Me centré en este género porque es prácticamente el único que leo porque me mantiene enganchada el saber qué pasará luego con los personajes. Me llama mucho la presencia de alguien que tenga alguna obsesión, manía.

–¿Se plantea nuevos proyectos para sus lectores?

–Bueno, hasta ahora mi meta era escribir una novela, sin un afán superior. Ver en mis manos lo que había estado escribiendo y que mi familia y mis amigos pudiesen leer algo mío. ¡Pero nunca se sabe! Quizás luego me sorprenda a mí misma escribiendo una segunda novela, o una continuación...

–¿Por qué escribir una novela de tipo ‘thriller’?

–Me encantan las novelas negras, los thrillers psicológicos, el suspenso... me mantienen atrapada en la historia queriendo avanzar los capítulos para conocer el desenlace.

–¿Dónde se puede conseguir el libro ‘Mi Inspiración’?

–Hasta el momento no está disponible en las librerías, pero está a la venta en Amazon desde el 20 de diciembre, y todos los lectores interesados pueden adquirirlo en esa plataforma en internet sin ningún inconveniente.