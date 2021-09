Pioneras del cambio en la educación de los jóvenes de Lalín

Natalia González Coego y Verónica Ledo Lançao, o lo que es lo mismo, Educalecrín, pondrán en marcha este curso actividades extraescolares en Lalín sobre temáticas “innovadoras”, según González. Se trata de equidad de género y conservación medioambiental que está previsto dé comienzo el próximo 1 de octubre. “Se trata de que los jóvenes aprendan a relacionarse entre ellos de forma saludable sin faltarse al respeto para tratar de evitar futuros casos de bullying e incluso de cómo se relacionen cuando sean mayores y, también, depende de la equidad de género para que desde pequeños se vayan nutriendo de ese valor fundamental”, explica Natalia González. En el caso de la conservación y ocio medioambiental el objetivo es “enseñarle a los niños a través de la experiencia que pueden pasarlo bien en la naturaleza sin necesidad de pantallas ni nada parecido. Y, también, lo que tratamos es que introduzcan hábitos en su día a día para conservar la naturaleza de una forma eficaz, digamos”.

Las pioneras de Educalecrín también explican que “desde las propias Anpas no están dando a conocer nada de forma directa porque la Xunta no cambió la orden todavía. Entonces, en teoría no les compensa dar actividades extraescolares y por eso nosotras hemos decidido organizarlas por nuestra cuenta en el Centro de Yoga y Pilates Chus Coego de Lalín, que será el local donde lo llevaremos de forma presencial este curso”. Natalia González añade que “desde las Anpas nos dijeron que si finalmente la orden de la Xunta cambiaba podríamos ir en persona al propio centro a impartir estas materias. De todas formas, esta oferta está abierta a toda la gente de Lalín que quiera”.

La nueva oferta educativa de la capital dezana está pensada para un amplio espectro de estudiantes. “Quisimos que fuera así porque en el campamento que organizamos los pequeños decían que todos querían seguir viniendo independientemente de su edad. Así que finalmente será para niños con edades comprendidas entre 5 y 13 años para ambas asignaturas. De todas formas, haremos unas actividades distintas en el mismo horario para unos y otros”, indica González. La oferta es extensiva durante todo el curso académico y, aunque la sede de la actividad extraescolar será en la calle Alcalde Ferreiro, las integrantes de Educalecrín en la asignatura de conservación medioambiental no descartan salidas a la naturaleza para su realización. “En esta materia intentaremos salir afuera todo lo posible a sitios cerca de Lalín para que los chavales puedan estar en contacto con la naturaleza lo máximo posible siempre que el tiempo lo permita”, concluyen.